Elektronikingenjör inom kretskortsutveckling (PCB-design)
Xamera AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2026-07-07
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Om tjänsten Som elektronikingenjör inom kretskortsutveckling arbetar du med hela kedjan från konstruktion av kretskort till industrialisering och test. Du ansvarar för PCB-design, från schema och layout till FPGA/ASIC-kod, board bring-up och verifiering av funktion. Du blir en del av ett System Engineering-team som driver avancerad produktutveckling med stark koppling till produktion.
Vi söker dig som Har minst högskoleingenjörsexamen inom elektronik eller närliggande område och flera års erfarenhet av kretskortsutveckling/PCB-design, minst 3+ år. Du har arbetat praktiskt med FPGA och/eller ASIC, samt med test, verifiering och kravhantering kopplat till elektroniksystem. Som person är du framåt, nyfiken, konsultmässig och ordningsam i ditt arbetssätt.
Om företaget Bolaget är ett teknikkonsultföretag inom System Engineering som arbetar med produktutveckling från tidig R&D till anpassning mot serieproduktion. Kunderna är ledande aktörer inom försvars- och tillverkningsindustrin, där komplex elektronik, höga kvalitetskrav och säkerhetsklassade miljöer är en naturlig del av vardagen. Teamen består av system-, elektronik-, mekanik- och mjukvaruingenjörer som tillsammans driver projekt från idé till färdig produkt. Verksamheten har en stark närvaro i Karlstad, Karlskoga och Örebro, med tätt samarbete och delade uppdrag mellan orterna.
Praktisk information Tjänsten är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Intervjuprocessen inleds normalt med en digital intervju följt av en fördjupad teknisk intervju, gärna på plats. Resor inom regionen Karlstad–Karlskoga–Örebro kan förekomma. Då tjänsten kan omfatta försvarsrelaterade uppdrag krävs säkerhetsprövning med registerkontroll. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Xamera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902207-2089866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Västra torggatan 26 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9995480