Elektronikingenjör inom kraftelektronik - Göteborg!

Vill du arbeta med tekniska lösningar som verkligen gör skillnad? Hos vår kund - ett ledande teknikkonsultbolag med fokus på hållbar produktutveckling - får du som erfaren Elektronikingenjör möjlighet att arbeta med avancerad mönsterkortsutveckling för RF-, kraft- och digitala applikationer. Tyngdpunkten ligger inom försvarsindustrin, men även inom Medtech och Mobility.
Är du en erfaren Elektronikingenjör med passion för innovation och hållbar teknik? Sök tjänsten redan idag!
Om teamet & rollen
I rollen som Elektronikingenjör får du möjlighet att arbeta i längre uppdrag ute hos bolagets kunder och i bolagets in-house projekt. Här uppmuntras du att kombinera din tekniska kompetens med din nyfikenhet och ditt engagemang för att utmana, utveckla och skapa värde. Här får du chans att växa och utvecklas genom varierande uppdrag som verkligen gör skillnad.
I rollen får du möjlighet att bidra med din expertis inom elektronikkonstruktion bland annat genom att:
• Delta i utvecklingen av elektrisk arkitektur - Välja komponenter och designa lösningar i linje med standarder och säkerhetskrav - Testa, felsöka samt verifiera och validera - Ta fram teknisk dokumentation
Om dig
Vår kund söker nu erfarna Elektronikingenjörer som kommer få möjlighet att involveras i flera olika projekt och i olika faser av produktutvecklingen, från idé och design till prototyper, testning och överföring till produktion.
Vi söker dig som har en gedigen teknisk grund och gärna erfarenhet från produktutveckling inom RnD. Utöver det ser vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom elektro/elektronik eller närliggande område
4+ års erfarenhet som elektronikkonstruktör, gärna från mindre bolag där du tagit ett helhetsansvar
Van att arbeta i Altium Designer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt kan genomgå en säkerhetsprövning
Meriterande med erfarenhet av utveckling inom inbyggda system C/C++.
Vad bolaget erbjuder:
För vår kund är din utveckling och ditt välmående viktigt. Därav erbjuder de förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. De värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder de friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
De gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. De strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. De erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. De är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
