Elektronikingenjör Inom Fpga
Primecomp AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-08-20
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker en erfaren Elektronikingenjör med erfarenhet av FPGA-utveckling för ett spännande konsultuppdrag hos en teknikintensiv kund i Järfälla. Vår kund befinner sig i en fas av kraftig tillväxt och söker en passionerad individ som kan bidra till deras tekniska framsteg.
Arbetsbeskrivning:
Som FPGA-Utvecklare kommer du att arbeta nära kunden för att förstå deras krav och önskemål. I rollen arbetar du nära andra utvecklare, testare och systemingenjörer med att designa och implementera system. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att omvandla dessa behov till tekniska lösningar. Du förväntas vara analytisk, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Att vara driven och nyfiken på att lära dig nya tekniker och metoder är också viktiga egenskaper för denna roll. Stressiga situationer kan uppstå längs projektens gång, och din förmåga att hantera dessa kommer att vara avgörande.
Kompetens:
Vi letar efter kandidater med följande kompetenser:
Beprövad arbetslivserfarenhet som FPGA-utvecklare, med kunskaper i VHDL-språket.
Erfarenhet av utvecklingsverktyg som AMD/Xilinx ISE, AMD/Xilinx Vivado och Lattice Diamond.
Färdigheter i hårdvarutestning och felsökning. Du förväntas felsöka och testa dina egna lösningar.
Bekant med VUnit-testramverket.
Erfarenhet av TCL, Python och skriptspråk.
Gärna erfarenhet av HiDraw-programmering.
Du kommer att arbeta tillsammans med experter inom området. Det är meriterande om du har arbetat inom ett SCRUM, agilt eller lean setup tidigare.
Behärskar engelska då du kommer att ingå i en internationell miljö där du kommer att få utbyta kunskap med människor från hela världen.
Personliga egenskaper:
Självgående individ med stark problemlösningsförmåga och passion för teknik.
Lagspelare som trivs i miljö med fokus på innovation och kreativitet.
Flexibilitet och anpassningsförmåga till föränderliga projekt och krav.
Noggrann, strukturerad och ansvarsfull gentemot mål och deadlines. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9467660