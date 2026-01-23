Elektronikingenjör för satellitkommunikationsterminaler
Vill du arbeta med tekniskt avancerad hårdvaruutveckling där kraven på prestanda och tillförlitlighet är höga? Vi söker nu en Elektronikingenjör till ett företag inom mobil satellitkommunikation som levererar uppkoppling där vanlig infrastruktur inte räcker till. Här får du chansen att utveckla hårdvara som garanterar uppkoppling när det behövs som mest.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en pionjär inom "SATCOM-as-a-Service" och levererar marknadens mest kraftfulla och mobila satellitterminaler. Företaget befinner sig i en spännande expansionsfas med egenutvecklad satellitteknologi och lösningar som används globalt av allt från försvarsmakter och räddningstjänster till media och NGO:er.
Här blir du en del av ett innovativt och snabbfotat team där beslutsvägarna är korta och teknikhöjden är extremt hög. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av ingenjörsmässig stolthet och en vilja att ständigt tänja på gränserna för vad som är möjligt inom trådlös kommunikation.
Du erbjuds
• Teknik i världsklass: Arbeta med produkter som kombinerar avancerad antennteknik med den senaste satellitteknologin.
• Påverkan: En roll där din insats har direkt betydelse för slutanvändare i kritiska situationer.
• Utveckling: En dynamisk miljö med kompetenta kollegor där du får möjlighet att växa tekniskt.
• Kultur: En prestigelös och inkluderande arbetsplats.
Dina arbetsuppgifter
Som Elektronikingenjör kommer du att ha en nyckelroll i utvecklingen av företagets marknadsledande mobila terminaler. Du kommer att arbeta brett med hårdvarukonstruktion, från konceptfas och schemaritning till layout, verifiering och produktionssättning.
Eftersom produkterna används i krävande miljöer ställs höga krav på robusthet, termisk design och signalintegritet. Rollen passar dig som vill ha helhetsansvar och se dina konstruktioner gå från ritbordet till att användas ute i fält.
• Designa, utveckla och testa analog/digital elektronik för terminalsysten.
• Skapa och granska scheman, PCB-layouter och teknisk dokumentation.
• Samarbeta med firmware-/mjukvaruteam för systemintegration.
• Stödja prototyparbete, uppstart, felsökning och problemlösning.
• Säkerställa efterlevnad av specifikationer och regulatoriska standarder (t.ex. EMC, CE).
• Stödja överföring till industrialiserad serieproduktion.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsexamen inom elektronik.
• Har god kunskap inom elektronikdesignverktyg (t.ex. Altium).
• Har en stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
• Har erfarenhet av elektronikdesign på systemnivå.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av inbyggda system och/eller mikrokontrollerprogrammering.
• Praktisk erfarenhet av labbutrustning som oscilloskop och RF-testinstrument.
• Programmeringskunskaper i Python eller C/C++.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
