Elektronikingenjör för avancerad elektroniksystemutveckling
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren elektronikingenjör till ett högteknologiskt uppdrag där du får en central roll i utveckling och systemering av avancerade elektroniksystem. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam och arbetar i en miljö där kvalitet, innovation och säkerhet är i fokus, med möjlighet att påverka lösningen från tidig idé till färdig produkt.
ArbetsuppgifterUtveckla och konstruera elektroniksystem med både analog och digital design
Analysera, felsöka och lösa tekniska problem i elektroniksystem
Tolka och bryta ned krav till konstruktionsnivå
Stötta vid test, verifiering och kvalitetssäkring av lösningar
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation såsom specifikationer, designbeskrivningar och rapporter
KravMinst 5 års erfarenhet som elektronikingenjör
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
Erfarenhet av elektroniksystemkonstruktion (analog och digital)
Erfarenhet av systemteknik och mätteknik
Erfarenhet av test och verifiering
Förmåga att tolka krav och arbeta strukturerat med dokumentation
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Siemens Xpedition Enterprise
Erfarenhet av VHDL
Erfarenhet av hårdvarunära programmering i C/C++Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
