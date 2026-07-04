Elektronikingenjör
Combitech Aktiebolag / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-07-04
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Är du elektronikingenjör med några års erfarenhet och vill ta nästa steg i din karriär? Hos Combitech i Jönköping får du möjlighet att arbeta med avancerad teknisk utveckling i en stabil och framtidsinriktad miljö. Vi söker dig som vill bidra till innovativa lösningar, och är nyfiken på att utvecklas tillsammans med oss i ett växande inhouseteam.
Din roll som elektronikingenjör inom inhouseverksamheten
Som elektronikingenjör hos oss blir du en del av ett eller flera inhouse-team och arbetar med utveckling genom hela livscykeln. Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetens och kan exempelvis omfatta elektronikkonstruktion, kretsdesign, schemaritning, PCB-design eller FPGA-utveckling.
Du kommer att samarbeta med engagerade kollegor i tekniskt avancerade projekt och bidra till att skapa lösningar som gör skillnad för samhället. Hos oss blir du en del av ett företag där samarbete, professionalism och respekt för individen genomsyrar kulturen.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad elektronikingenjör och har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint teknikintresse, trivs med att samarbeta och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi letar efter dig som är initiativrik, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdagen till följd av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Susanne Lieberg, susanne.lieberg (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Östra storgatan 3 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992591