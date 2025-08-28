Elektronikingenjör
Primecomp AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primecomp AB i Linköping
, Finspång
, Askersund
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en elektronikkonstruktör som vill vara en del av utvecklingen av avancerade system inom elektronik.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du att arbeta med:
Elektronikkonstruktion samt nedbruten arkitektur för exempelvis kretskort, kablage och apparater.
Framtagning av underlag för, kablage och kretskort i form av scheman, ritningar, specifikationer och krav.
Industrialisering och designverifiering av produkter.
Stöttning mot produktion i samband med implementering och vidareutveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av elektronikkonstruktion, schemaritning och framtagning av tekniska underlag.
God förståelse för produktutvecklingsprocesser och industriell implementering.
Förmåga att arbeta strukturerat med kravställning och dokumentation.
Övrigt
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt att du behöver genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning utförd av myndighet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950) Arbetsplats
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9481119