Elektronikingenjör - Axis Communications AB - Elektronikjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Axis Communications AB

Axis Communications AB / Elektronikjobb / Lund2021-07-06Är du elektronikingenjör? Vi söker nu både nyutexaminerade och erfarna ingenjörer till vårt produktutvecklingsteam.Ditt framtida teamVi är 15 elektronikingenjörer med blandad erfarenhet och senioritet som nu letar efter fler kollegor till teamet. Vi är ett glatt och trevligt gäng med många inriktningar inom elektronik. I vårt team utvecklar vi Axis Pan, Tilt Zoomkameror, alltså Axis rörliga kameror. Vilket innebär att vi är involverade i både mekatronik och elektronikkonstruktion.RollenSom elektronikingenjör på Axis har du en aktiv och viktig roll i organisationen och ett starkt inflytande i våra fortsatta framgångar. Du är inblandad i alla stadier av utvecklingen - från idé till färdig produkt. Elektronikutvecklingen präglas av nytänkande och siktar både mot att stärka och vidga vår nuvarande produktportfölj samtidigt som du i ditt arbete studerar nya teknologier med fokus på framtida innovationer.Vi arbetar projektorienterat där kontaktytorna är många. Du arbetar nära övriga discipliner inom projektet så som mjukvara, bild, mekanik, inköp, kravställare och leverantörer.I rollen så har du ett stort inflytande och din input är högt värderad. Vi är måna om att lyfta fram våra anställdas olika kunskapsområden för att hitta den bästa synergin i vår organisation. Det är viktigt för oss att ligga i framkant och bana väg för avancerad och nyskapande teknikutveckling. För att främja innovationen arbetar du under stor frihet och vi har stor tillit till dig, ditt val av approach till uppgiften och din förmåga. Har du själv idéer kring egna projekt i anknytning till arbetsuppgifterna uppmuntrar vi gärna det.Mångfalden av projekt är stor och varierande och de tekniska utmaningarna är många!Vem är du?Givetvis har du ett brinnande intresse för elektronik! Men vi vill att du också:* Har en ingenjörsexamen inom elektronik eller relevant område* Är nyexaminerade eller har viss erfarenhet av elektronikkonstruktion, antingen via arbete eller att du gjort elektronikgadgets på fritiden* Har goda kunskaper, muntligt och skriftligt, i svenska och engelska då kommunikation och dokumentation sker på båda dessa språkSom person är du:* Initiativtagande* Ansvarstagande* Relationsskapande* StruktureradVad kan Axis erbjuda dig?Axis är och har varit världsledande inom nätverkskameror under många år och har haft en lång period med en god och stabil tillväxt. "Vi" sitter i trivsamma miljöer på Emdalavägen i Lund med bra labb och verktyg att jobba med. Hos oss får du arbeta med kollegor med kompetens från olika delar av organisationen, vilket är berikande och underlättar kompetensspridning. Det finns också stora möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas åt det håll man själv är intresserad av. Du erbjuds även förmåner så som bonusprogram, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstecykel för att nämna någraRedo att agera?Känns detta som en spännande utmaning så tycker vi att du skall lämna in en ansöka. Har du frågor eller vill veta mer om något så är du varmt välkommen att kontakta Karim Hafez på +46 46 272 1800.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-07-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-03Axis Communications AB5849949