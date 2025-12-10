Elektronikingenjör - Västerås

Primecomp AB / Elektronikjobb / Västerås
2025-12-10


Elektronikingenjör - Konsultroll för att förstärka vårt team
Hos oss blir du en del av ett växande konsultbolag som brinner för teknik, kvalitet och att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi arbetar nära våra kunder inom industri, energi, teknik och produktutveckling - och våra medarbetare är vår största styrka. Som konsult hos oss får du arbeta i spännande projekt, utvecklas i din roll och bidra till tekniska lösningar som gör verklig skillnad. Nu söker vi dig som vill förstärka vårt team med din erfarenhet, nyfikenhet och passion för elektronik.
Om rollen
Vi på PrimeComp söker en erfaren PCB Layout-specialist som kan stärka HW CAD Solutions-team. Rollen innebär att stötta både pågående och kommande utvecklingsprojekt och säkerställa högkvalitativa PCB-layouter inom industriell elektronik.
Detta uppdrag passar dig som har djup teknisk kompetens, trivs i tvärfunktionella team och vill bidra till robusta, produktionssäkra elektroniklösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
Skapa, uppdatera och optimera PCB-layouter i Mentor Graphics.

Driva och delta i design- och layoutgranskningar.

Arbeta nära mekanik-, hårdvaru- och projektteam samt produktionspersonal.

Säkerställa korrekt dokumentation och utformning enligt kundens riktlinjer och standarder.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elektronik och som trivs i en konsultroll där du varierar mellan olika projekt, kunder och teknikområden. Du är lösningsorienterad, prestigelös och uppskattar att representera ditt team ute hos kund.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av avancerad PCB-layout.

God förståelse för EMC och etablerade layoutprinciper.

Erfarenhet av produktutveckling inom industriell elektronik.

Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du:

Är analytisk, nyfiken och noggrann

Gillar problemlösning och praktiskt teknikarbete

Är trygg i att samarbeta och skapa goda relationer

Har en positiv inställning och trivs med varierande arbetsuppgifter

Vi erbjuder
En möjlighet att bli en viktig del av vårt konsultteam

Utvecklande och varierande uppdrag hos ledande teknikföretag

Stöttande kollegor och ett team som värderar kunskap, kvalitet och gemenskap

Möjlighet att påverka din egen utveckling och framtida uppdrag

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PrimeComp AB (org.nr 556912-4950)

Arbetsplats
PrimeComp

Kontakt
Donesito Gonzalez
donne.gonzalez@primecomp.se
+46 70-404 26 66

Jobbnummer
9638391

