Elektronikingenjör - Uppdrag i Karlskrona
Join Business & Technology AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2026-01-26
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Join Business & Technology AB i Karlskrona
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi på JOIN söker en elektronikingenjör till uppdrag hos en av våra kunder i Karlskrona.
Uppdraget passar dig som har erfarenhet av:
Arbeta nära hårdvara och utveckla lösningar från grunden, samtidigt som du håller dig uppdaterad med tekniska innovationer.
Elektronikkonstruktion och design samt simulering och testmetoder
Driva produkter från kravspecifikation till färdigställda tester.
Inbyggda system och mikrokontrollers
Uppdragsbeskrivning
I rollen kommer du att arbeta med analys och förstudier samt utveckling av kundens produkter. Arbetsuppgifterna omfattar även felsökning, hantering av krav samt support gentemot både interna och externa parter.
Plats: Karlskrona
Start: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning, alternativt B2B-avtal
Språk: Svenska och/eller engelska
För mer information kontakta oss via mail, jobb@join.se
Välkommen med din ansökan!
Om JOIN
Hos JOIN får du tillgång till uppdrag och projekt inom både startups och etablerade teknikföretag. JOIN är ett konsultföretag som arbetat med produkt- och teknikutveckling sedan 2002. Vi finns i huvudsak i kompetensområdena fysik, elektronik och mekanik, är ofta med i de tidiga faserna och finns i Eslöv där vi har ett bra utrustat prototyplabb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@join.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Elektronik Karlskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Join Business & Technology AB
(org.nr 556623-3614) Jobbnummer
9705917