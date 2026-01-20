Elektronikingenjör - Elektronikkonstruktion

Primecomp AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-01-20


PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en erfaren Elektronikingenjör till ett längre och tekniskt utmanande konsultuppdrag hos vår kund ABB, med möjlighet till fortsatta uppdrag inom vår konsultverksamhet. Rollen passar dig som vill arbeta i tekniskt avancerade miljöer och bidra genom hela utvecklingskedjan från koncept till färdig lösning.
Om rollen
Som Elektronikingenjör arbetar du med utveckling och konstruktion av elektroniska system och komponenter, ofta i nära samarbete med andra ingenjörer såsom mekanik, mjukvara och automation. Uppdragen omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar inom industriella och energirelaterade tillämpningar.
Du förväntas arbeta självständigt, ta tekniskt ansvar och tillämpa etablerade ingenjörsmetoder i komplexa projektmiljöer.
Vanliga arbetsområden
Elektronikkonstruktion (analog och digital elektronik)

Kretsscheman, PCB-design och granskning

Industriell automation och styrsystem

Inbyggda system och gränssnitt

Test, verifiering och felsökning

EMC, elsäkerhet och relevanta standarder

Dokumentation och tekniska specifikationer

Vanliga verktyg och mjukvaror
CAD/EDA-verktyg: Altium Designer, OrCAD, Eagle, KiCad

Elscheman & dokumentation: AutoCAD Electrical, EPLAN

Simulering & analys: MATLAB / Simulink, PSpice, LTspice

Test & verifiering: Oscilloskop, logikanalysatorer, mätutrustning

Versions- och kravhantering: Git, Jira, DOORS

Office & rapportering: MS Office

Dina arbetsuppgifter
Planera, designa, utveckla och testa elektriska och elektroniska system

Arbeta med automationsnära lösningar där det är tillämpligt

Koordinera tekniska aktiviteter i tvärfunktionella team

Utföra avancerade tekniska analyser och tekniska utredningar

Ta fram tekniska rekommendationer baserade på ingenjörspraxis, affärskrav och standarder

Säkerställa korrekt dokumentation och spårbarhet

Kvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande

Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet

Erfarenhet av industriella eller tekniskt avancerade utvecklingsmiljöer

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Vi erbjuder
Ett långsiktigt konsultuppdrag hos ABB

Möjlighet till fortsatta uppdrag inom vår konsultverksamhet

Arbete i tekniskt ledande industrimiljöer

Professionell utveckling och trygghet som konsult

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PrimeComp AB (org.nr 556912-4950), https://www.primecomp.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
PrimeComp

Jobbnummer
9695563

