Elektronikingenjör - Elektronikkonstruktion
2026-01-20
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en erfaren Elektronikingenjör till ett längre och tekniskt utmanande konsultuppdrag hos vår kund ABB, med möjlighet till fortsatta uppdrag inom vår konsultverksamhet. Rollen passar dig som vill arbeta i tekniskt avancerade miljöer och bidra genom hela utvecklingskedjan från koncept till färdig lösning.
Om rollen
Som Elektronikingenjör arbetar du med utveckling och konstruktion av elektroniska system och komponenter, ofta i nära samarbete med andra ingenjörer såsom mekanik, mjukvara och automation. Uppdragen omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar inom industriella och energirelaterade tillämpningar.
Du förväntas arbeta självständigt, ta tekniskt ansvar och tillämpa etablerade ingenjörsmetoder i komplexa projektmiljöer.
Vanliga arbetsområden
Elektronikkonstruktion (analog och digital elektronik)
Kretsscheman, PCB-design och granskning
Industriell automation och styrsystem
Inbyggda system och gränssnitt
Test, verifiering och felsökning
EMC, elsäkerhet och relevanta standarder
Dokumentation och tekniska specifikationer
Vanliga verktyg och mjukvaror
CAD/EDA-verktyg: Altium Designer, OrCAD, Eagle, KiCad
Elscheman & dokumentation: AutoCAD Electrical, EPLAN
Simulering & analys: MATLAB / Simulink, PSpice, LTspice
Test & verifiering: Oscilloskop, logikanalysatorer, mätutrustning
Versions- och kravhantering: Git, Jira, DOORS
Dina arbetsuppgifter
Planera, designa, utveckla och testa elektriska och elektroniska system
Arbeta med automationsnära lösningar där det är tillämpligt
Koordinera tekniska aktiviteter i tvärfunktionella team
Utföra avancerade tekniska analyser och tekniska utredningar
Ta fram tekniska rekommendationer baserade på ingenjörspraxis, affärskrav och standarder
Säkerställa korrekt dokumentation och spårbarhetKvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av industriella eller tekniskt avancerade utvecklingsmiljöer
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett långsiktigt konsultuppdrag hos ABB
Möjlighet till fortsatta uppdrag inom vår konsultverksamhet
Arbete i tekniskt ledande industrimiljöer
Professionell utveckling och trygghet som konsult Så ansöker du
