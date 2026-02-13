Elektronikdesign
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Elektronikdesign på uppdrag av vår klient.
Vi söker en erfaren elektronikkonstruktör med gedigen kompetens inom både digital och analog konstruktion för ett utvecklingsuppdrag i teknikintensiv miljö. Rollen passar dig som trivs med att arbeta genom hela utvecklingskedjan och vill vara delaktig i att ta produkter från koncept till färdig, verifierad lösning.
Om uppdraget Som elektronikkonstruktör ansvarar du för utveckling och konstruktion av elektroniklösningar, där både digitala och analoga delar ingår. Du arbetar med schemaritning, komponentval, dimensionering och designoptimering med hänsyn till krav på funktion, prestanda, tillförlitlighet och producerbarhet.
Uppdraget omfattar hela produktutvecklingscykeln - från design och konstruktion till test, integration och verifiering av färdig produkt. Du är aktiv i framtagning av prototyper, genomför felsökning och verifiering samt säkerställer att lösningen uppfyller ställda krav och relevanta standarder.
Samarbete och arbetsform Arbetet bedrivs i tvärfunktionella team i nära samarbete med:
Systemingenjörer Mjukvaruutvecklare PLD/FPGA-utvecklare Produktions- och industrialiseringsteam Du bidrar med teknisk kompetens i dialoger kring arkitektur, gränssnitt och tekniska vägval samt säkerställer att konstruktionen är anpassad för effektiv produktion och testbarhet.
Rollen kräver god samarbetsförmåga, prestigelöshet och en vilja att bidra till teamets gemensamma mål. Du är kommunikativ, strukturerad och tar ansvar för dina leveranser.
Kvalifikationer Flerårig erfarenhet av elektronikkonstruktion inom både analog och digital design Erfarenhet av schemaritning och PCB-design Erfarenhet av test, integration och verifiering av elektronik God förståelse för hela utvecklingsprocessen från krav till färdig produkt
Meriterande:
Erfarenhet av konstruktion i Siemens Xpedition Design
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-04-01 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Erfarenhet av arbete i regulatoriskt styrda eller kvalitetskritiska miljöer Erfarenhet av EMC-anpassning och felsökning
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229872-1842484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9742803