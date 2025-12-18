Elektronik reparatör/Kretskortsreparatör | Heltid
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget
Företagets produktionsenhet ligger i Lund och är en kontraktstillverkare inom EMS-branschen (Electronic Manufacturing Services). Produktionen når flera verksamhetsområden och förväntas öka kraftigt under kommande år. Företaget erbjuder marknadsmässig lön, goda förmåner samt värderar arbetsmiljö och trivsel högt vilket en låg personalomsättning vittnar om. Då företaget räknar med expansion i flera år framöver kan vidareutveckling i bolaget möjliggöras. Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Efter introduktion och eventuellt viss upplärning förväntas man kunna arbeta med felsökning och reparationer av diverse kretskort som av någon anledning fallerar i kontroller under tillverkningsprocessen. Det kan både vara tillverkningsfel som identifierats genom avsyning eller röntgen, det kan också vara andra fel som måste lokaliseras genom att läsa el-schema samt göra mätningar på korten. Efter lokaliserat fel utförs nödvändiga reparationer.
För att klara av rollen krävs det att man har grundläggande kännedom om elektroniska komponenter (typer, kapslar och märkning). Det är fördelaktigt om du även har goda kunskaper av att löda, både med blyat samt blyfritt lod. Kvalifikationer
Rätt inställning och vilja
Erfarenhet inom reparation av elektronikprodukter
God kännedom om elektroniska komponenter
Erfarenhet av reparation av kretskort
Goda kunskaper av svenska både i tal och skrift
Genuint elektroniskt intresse
Erfarenhet och kunskap av att använda mätinstrument som multimeter och oscilloskop
Meriterande
Erfarenhet av elektronikproduktion och lödning
Certifierad enl. IPC-A-610
Övriga IPC certifieringar
Arbetat med SPI, AOI, AXI eller annan automatisk avsyning
Tidigare arbeten på komponentnivå som tex reparatör eller servicetekniker.
Lödcertifikat Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Lund
Arbetstider: Flex dagtid, måndag-fredag
Omfattning: Heltid
Din profil Vi söker dig som trivs att arbeta mot styrda mål. Du har en vilja att prestera, är självgående och ordningsam. Du har även ett par års erfarenhet av branschen och är praktiskt lagd. För att trivas i rollen bör du vara lösningsorienterad, noggrann och inte har några problem att arbeta i ett högt tempo.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför även att du som söker är trevlig och fungerar bra i grupp.
