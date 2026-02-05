Elektriker/Underhållstekniker
2026-02-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du en driven och strukturerad elektriker med kompetens inom industri? Vi på Arla söker nu en driven person med placering i Jönköping som vill arbeta för förebyggande och förbättrande underhåll på vår tekniska utrustning främst kopplat till elanläggningen men även supportera på andra områden på mejeriet. Arbetet är varierande och innehåller mycket felsökning.
Hur du kommer påverka
Som elektriker/underhållstekniker kommer du att arbeta i och rapportera till Underhållsorganisationen. Du kommer vara en del av det team som jobbar med utrustningen inom Process, Media och Fastighet men även supportera andra avdelningar på mejeriet.
Syfte med rollen är att säkerställa hög teknisk tillgänglighet och stabil drift på vår maskinutrustning genom att supportera mejeriet med elkompetens för daglig service, strukturerat förebyggande underhåll samt vid behov snabb och säker hantering av akuta fel. Arbetsuppgifterna omfattar även att dokumentera i underhållssystemet, kommunikation med interna kunder och externa leverantörer, arbeta med ständiga förbättringar samt delta och leda problemlösningar.
Ditt huvudfokus kommer vara att
Utföra förebyggande underhåll enligt underhållsplan. Detta främst på utrustning kopplat till elanläggningen men vid behov även stötta andra tekniker med insatser.
Bidra till förbättringar av underhållsplanen och dess innehåll främst inom ditt egna ansvarsområde. Utvärdering av underhållsplaner genomförs en gång om året tillsammans med elansvarig på mejeriet (elansvar kan bli del av din roll ifall du har rätt kompetens).
Stödja mejeriet med rekommendationer för säkerhet och regelefterlevnad för tex elsäkerhetsföreskrifter och maskindirektiv
Vi ser att du har förmågan att/kompetens inom
Utbildad elektriker
Erfarenhet av teknisk utrustning inom industrisektorn, gärna även felsökning på styr och reglersystem
Samarbetsförmåga i form av förmågan att delta i tvärfunktionella forum
Viljan att alltid utvecklas, lösningsorienterad, initiativtagande och flexibel.
Förmåga att på egen hand vara drivande inom sina ansvarsområden
Goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska.
Har du auktorisation lågspänning är det meriterande, även kunskap i SAP PM och/eller andra underhållsystem samt processutrustning/mediautrustning är meriterande.
För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, strukturerad, bra på planering och vågar tänka nytt. Mejeriet har kontinuerlig produktion, vilket kräver goda kunskaper och förståelse för processerna vid planering och utförande, i samarbete med övriga avdelningar.
Vill du bli en del av oss på Arla?
Är du den vi söker? Ansök redan idag! Sista ansökningsdagen är 17/2. Skulle du ha några frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Interim M&E Team Leader Daniel Pantzar, dabe9@arlafoods.com
, 0708381588.
Vänligen observera att ansökningar eller CV som skickas via e-post eller direktmeddelanden inte kommer att accepteras eller beaktas
Vad erbjuder vi?
På vår underhållsavdelning är yrkesstoltheten tydlig, det finns en extra dimension i vårt företag där våra kunder väntar på våra produkter. Du har själv kanske varit med om att en produkt saknas i hyllan i affären? Hos oss tar alla ansvar och vi löser problemen tillsammans innan det saknas i hyllan.
Att vi skall lyckas med vår uppgift är grundläggande för en högkvalitativ leverans. Du kommer till en arbetsplats där vi alltid är måna om säkerhet, kvalitet och människorna. Att säga hej till dem man möter är grundläggande för hur vi kommunicerar här, vi skapar glada medarbetare runt oss - det är hållbarhet i sin enklaste form.
Arla är ett globalt bondeägt företag som arbetar "från bondgården till tallriken". Vi är marknadsledare inom vårt område och stolta över vår verksamhet som genomsyras av mångfald och stora ambitioner. En välkomnande kultur som skapar arbetsglädje, vi månar om att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Våra kunder har höga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet och vi har därför ett nära samarbete med våra kunder.
Välkommen till Arla - där våra rötter är djupa och våra möjligheter oändliga. Utöver vår ambitiösa och omhändertagande kultur erbjuder Arla och ett konkurrenskraftigt förmånspaket.
Arla Foods har kollektivavtal, och vi ser alltid till att erbjuda bra och konkurrenskraftiga arbetsförhållanden. Utöver det har säkerhet och arbetsmiljö högsta prioritet hos oss, varför vi bland annat tillämpar slumpmässiga drog- och alkoholtester.
Create the future - Grow with Arla.
Arla Supply Chain - Pride in every drop of milk. Så ansöker du
