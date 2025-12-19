Elektriker till W5 Solutions i Älmhult
Nu söker W5 Solutions elektriker till sina fina nya lokaler i Älmhult. Hos oss får du chansen att växa både personligt och professionellt i en innovativ organisation.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som elektriker på W5 Solutions är du en del av vårt tekniska team i produktionsgruppen men kan även komma att ingå i test avdelningen och arbetar med att säkerställa installation, underhåll och felsökning av elektriska system, främst kopplade till avancerad elektronik och tekniska lösningar.
I rollen som Elektriker kommer dina arbetsuppgifter bestå av:
Installation av el- och elektroniksystem i produkter och anläggningar.
Diagnostisera och åtgärda elektriska fel.
Utföra förebyggande underhåll och kvalitetssäkra elektriska komponenter och system.
Säkerställa att produktionsenheten har tillgång till korrekt elektriskt stöd och rådgivning samt test avdelningen.
Arbeta med el- och kopplingsscheman för att utföra installationer och felsökning.
Föreslå och implementera förbättringar i befintliga elektriska system.
På ett effektivt sätt fördelar du dina arbetsuppgifter mellan installation, felsökning, underhåll och kvalitetssäkring samt är du ett viktigt stöd till produktion och optimering. Vidare arbetar du nära projektledare, produktionsteamet och kvalitetsansvariga samt har kontakt med externa leverantörer och kunder vid behov.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har en gymnasial utbildning inom el eller motsvarande yrkesutbildning med certifiering inom elsäkerhet som exempelvis AL eller B behörighet. Vidare har du en flerårig praktisk erfarenhet som elektriker med installation av el- och elektroniksystem samt felsökning och reparation av elektriska system i produktionsmiljö. Vidareutbildning inom elinstallation för elektronik eller industriell automation samt elsäkerhet, ESA eller liknande är meriterande samt praktisk erfarenhet av lågspänning och industriella system.
Med fördel har du följande kvalifikationer:
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Kunskap om elsäkerhetsföreskrifter och vana att använda avancerade mätdon och verktyg för felsökning
God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter
Förståelse för el ritningar och kopplingsscheman
Anpassningsförmåga i en dynamisk arbetsmiljö
Ett grundläggande tekniskt intresse samt ett högt säkerhetstänk
Hos oss på W5 Solutions har du möjlighet att arbeta med spännande projekt i en bransch som växer snabbt. Rollen erbjuder möjligheter att specialisera sig inom elektronik, automation eller projektledning.
Att du talar och skriver svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet. Vill du arbeta på en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter i en familjär kultur?
Tveka inte ansök redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Elektriker är en direktrekrytering där du blir anställd av W5 Solutions. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Älmhult
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
