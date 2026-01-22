Elektriker till Veterankraft i Lund!
Veterankraft AB / Installationselektrikerjobb / Lund Visa alla installationselektrikerjobb i Lund
2026-01-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Veterankraft söker sig som är senior och vill jobba som elektriker i Lund!
Har du erfarenhet som elektriker och söker en roll där du kan bidra med din kunskap och ditt hantverk? Vi letar efter elektriker som vill ta sig an både små och stora projekt. Hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag som till exempel installation, service och felsökning. Tjänsten är en timanställning där du själv bestämmer hur mycket du vill jobba. Vi söker dig som är noggrann och lösningsorienterad.
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har lång arbetslivserfarenhet
Vill skapa trivsel och glädje i människors hem
Kanske har tidigare erfarenhet av städning, men det är inget krav - viktigast är din inställning och vilja att göra ett bra jobb
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetarePubliceringsdatum2026-01-22Profil
Du är 55 år eller äldre
Flytande svenska i tal och skrift
Certifiering och erfarenhet av att jobbat som elektriker
Meriterande med körkort + egen bilOm företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta lund@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7096512-1803143". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Dalbyvägen 5 (visa karta
)
224 60 LUND Jobbnummer
9699320