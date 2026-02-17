Elektriker till Täta Tak Energi i Malmö
2026-02-17
Vill du vara med och skapa framtidens energilösningar? Vi söker en självgående elektriker som ska jobba i Malmö med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Täta Tak Energi är en ledande aktör inom energilösningar med ett starkt fokus på hållbarhet och innovation. Vi är en del av en familjeägd koncern som funnits sedan 1998 och har lång erfarenhet av att leverera kvalitativa lösningar till våra kunder.
Vi hjälper våra kunder att sänka sina energikostnader och bidra till en grönare framtid. Nu söker vi en elektriker som vill bli en del av vårt växande team.
Som elektriker hos oss arbetar du självständigt med installationer ute hos kund, både privatkunder och företagskunder, främst inom solcellsanläggningar och relaterade energilösningar. Du blir en viktig del av vårt elektrikerteam där ni säkerställer att våra installationer håller hög kvalitet, är effektiva och genomförs med maximal kundnöjdhet.
Vem är du?
Utbildad elektriker och har relevant arbetserfarenhet inom yrket
Har B-körkort
Ansvarstagande, självgående och har ett starkt eget driv
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande gentemot kunder
Kan hantera tunga lyft, då det förekommer i tjänsten
Meriterande:
Erfarenhet av solcellsinstallationer, energilagring eller andra energilösningar
Kunskap om nätverksinstallation och programmering
Vi erbjuder
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö i ett företag med stark framtidstro
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Ett litet sammansvetsat team som stöttar varandra och jobbar mot gemensamma mål
Stöd, utbildning och kompetensutveckling inom våra produktsegment
Möjlighet att arbeta i en bransch som gör verklig skillnad för miljön
Om anställningen:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, arbetstider kl 07-16.00
Anställning: Inledningsvis provanställning 4 månader
Plats: Malmö med omnejd
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett engagerat team som arbetar för en hållbar framtid?
Ansök med ditt CV via ansökningslänken på Täta Tak Energis hemsida. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
• Energilagring.
Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
