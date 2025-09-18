Elektriker till svagströmsarbete i Trollhättan
eLinked AB är expansivt Konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra fastanställda elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation.
Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas.
Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Vill du jobba säkerhetssystem i spännande projekt? Då är det här för dig!
Nu söker vi fler elektriker, larmtekniker och tekniker inom svagström till uppdrag i Trollhättan området.Dina arbetsuppgifter
Dragning och koppling av larmanläggningar
Kabeldragning av passagesystem
Montage av magnetkontakter & dörrsystem
Dokumentation och samarbete med andra yrkesgrupper
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av svagström, larm eller liknande installationer
Är elektriker, larmtekniker eller tekniker inom el/säkerhet
Har minst 1-2 års erfarenhet inom yrket
ECY-certifikat är meriterande - men inget krav
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort är ett plus
Vi erbjuder:
God lön utefter erfarenhet
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar via Fora
Arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov
Trevliga personalaktiviteter, intern utveckling och utbildningar
Ett stort kontaktnät i el- och installationsbranschenOm företaget
Hos oss får du möjlighet att testa olika typer av projekt, växa i rollen och vara en del av ett stabilt team med yrkesstolthet.
Vi erbjuder utbildningar, certifieringar och karriärvägar internt.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV.
