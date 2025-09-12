Elektriker till Stockholm
Futuria People AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Är du en elektriker som vill ha frihet, utveckling och et riktigt bra gäng vid din sida?
Vi söker nu en Serviceelektriker till ett välkänt och stabilt elbolag i Stockholm - ett företag som ligger i framkant när det gäller installationer, service, elbilsladdning och modern infrastruktur.
Hos vår kund får du: Frihet under ansvar - du planerar själv din arbetsdag och utgår hemifrån. Variation i jobbet - allt från felsökning och service till installation av belysning, fiber och laddstationer. Gemenskap & trygghet - ett företag med stark laganda, bra villkor och kollektivavtal. Utveckling - här finns både kurser, vidareutbildning och karriärmöjligheter. Förmåner som märks - friskvårdsbidrag, sociala aktiviteter och möjlighet till förmånsbil.
Vem är du?
Du har erfarenhet som elektriker, gärna inom service.
Du gillar att ta ansvar och trivs med att både jobba självständigt och i team.
Du är serviceinriktad och vill göra skillnad för kunderna.
Du pratar svenska och har B-körkort.
Om tjänsten
Som serviceelektriker blir du en viktig del av vårt team. Du möter både nya och återkommande kunder och får chansen att arbeta med modern teknik i projekt som faktiskt gör skillnad i samhället - från smart belysning till laddinfrastruktur för framtidens transporter.
Så här söker duTjänsten är en direktrekrytering genom Futuria People, vilket innebär att du anställs direkt hos vår kund.
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande! Har du frågor? Kontakta rekryterare Ebba Strömberg på: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Tipsa gärna en kollega eller vän som skulle passa!
