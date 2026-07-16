Elektriker till Skövde
Academic Work Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Skövde Visa alla installationselektrikerjobb i Skövde
2026-07-16
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Följ med på vår resa inom energisektorn! Vår kund ISS är en ledande aktör inom samhällsviktig infrastruktur och söker dig som vill bidra till en stabil och säker elförsörjning. Här får du möjlighet att arbeta med moderna lösningar i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vår kund ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med ett flertal siter i Sverige. Nu behöver vi en eller fler elektriker både inom låg och högspänning till drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i centrala Skövde. Du kommer bli en viktig och värdefull del av ett sammansvetsat team. I din roll kommer du, tillsammans med dina kompetenta kollegor att arbeta med den eltekniska samt fastighetstekniska funktionen i kundens lokaler. Du är med och ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet och utveckling över tid med.
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och tillit att hantera och utveckla en viktig kund för företaget.Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och innebär bland annat arbete med installation, underhåll och felsökning av lågspänningsanläggningar inom energisektorn, med fokus på säkerhet och kvalitet. Några fler exempel på arbetsuppgifter är följande
Installation, felsökning och underhåll av lågspänningsanläggningar (eller högspänning baserat på din kompetens)
Dokumentation av utfört arbete
Projektledning av mindre installationsprojekt
Vi söker dig som
Har minst en avslutad gymnasial utbildning inom el och energi, alternativ motsvarande utbildning eller erfarenhet som elektriker
Har minst 1 års erfarenhet av elinstallation
Har B körkort
Bor i eller nära Skövdeområdet då beredskap ingår i sinom tid
Det är meriterande om du har
Utbildning inom Elkraft
Auktorisation
Mer än 1 års erfarenhet av elinstallation
ECY-certifikat
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GI3ODK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10004250