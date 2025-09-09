Elektriker till Scan i Linköping!
Vill du vara med och hålla livsmedelsproduktionen i rullning hos ett av Sveriges mest välkända varumärken?
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Skötsel av elanläggningar
• Koppla till och från elen till pumpar
• Nymontage (installera nya elinstallationer)
• Jobba i kontorsmiljöer och ute i produktion (installera eluttag osv)
• Mångsidigt elarbete i ställverk och eluttag
• Delta i projektarbeten
Du erbjuds
• Arbete på ett stabilt företag med starkt varumärke och lång historia
• Utmanande och varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Vem är du?
Vi söker dig som är en nyfiken lagspelare som tycker om problemlösning. Du har ett högt säkerhetstänk och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
Skallkrav
• Elutbildning samt ECY-certifikat
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Meriterande är om du har erfarenhet av service, felsökningar eller installation
Om Scan
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag som ägs av Lantmännen. Tillsammans med deras 1 800 medarbetare och 6 000 leverantörer arbetar de för en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Verksamhet finns i hela landet, med produktionsanläggningar i Linköping, Skara, Halmstad och Kristianstad.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos Scan.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju med aktuell chef på Scan
Rundtur och träffa teamet
Publicering: 2025-09-09
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100% heltid
Arbetstider: Dagtid, 2-skift eller 3-skift beroende på avdelning
Lön: Enligt överenskommelse Ersättning
