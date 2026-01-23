Elektriker till rotationsarbete i Skellefteå
2026-01-23
Om eLinked AB
eLinked AB är ett expansivt konsultbolag inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra elektriker och ledande montörer, men även montörer inom installation i stort.
Vi går antingen in och stärker upp befintliga projekt eller bemannar hela arbetslag. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling genom varierande uppdrag inom industri, installation och service.
eLinked har sitt huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo.
Nu söker vi fler medarbetare till ett stort industriprojekt i Skellefteå, projektet startar i mars och väntas pågå minst 6 månader.
I detta jobb arbetar man rotation, måndag-lördag för att sedan vara ledig efterkommande vecka. Vi står med all transport & boende i Skellefteå.
Som elektriker i detta projekt arbetar du samtliga förekommande moment inom nyproduktion på industri, exempelvis:
Kabeldragning och kanalisation
Montering av kabelstegar
Installation och inkoppling av motorer
Elinstallationer i industriell miljö
Arbete enligt ritning och elsäkerhetsföreskrifter
Du arbetar tillsammans med ett erfaret arbetslag på ett stort och välorganiserat industriprojekt.Bakgrund
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Har erfarenhet av installation eller industri
Är självgående, noggrann och har god arbetsmoral
Trivs med att arbeta i team på större projekt
Har goda kunskaper i svenska
Innehar B-körkort
Erfarenhet av industriella anläggningar, motorinstallationer eller arbete som ledande montör är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Rotationsarbete med ledig varannan vecka
Transport och boende betalt
Trygg anställning hos eLinked AB med kollektivavtal
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag
Möjlighet till fler rese- och industriprojekt framöver
Så ansöker du
Vill du arbeta med industriell nyproduktion och ha en trygg arbetsgivare bakom dig?Sök tjänsten redan idag.
Urval sker löpande och start är omgående eller enligt överenskommelse.
