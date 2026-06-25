Elektriker till Oskarshamn
Bravida Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Oskarshamn Visa alla installationselektrikerjobb i Oskarshamn
2026-06-25
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Är du en färdigutbildad elektriker som gillar ordning och reda? Vill du dessutom arbeta på ett branschledande företag med stora utvecklingsmöjlighet?
Då har vi på Bravida jobbet för dig!
Vi söker nu tre elektriker till vårt team i Oskarshamn
Som elektriker på Bravida arbetar du både självständigt och i team med andra kollegor på våra entreprenader och serviceuppdrag.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Installation och montering av elanläggningar
Ansvar för uppdragets tekniska utförande inom ramen för dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparationer och underhåll
Rapportering av avvikelser eller brister i material eller arbeten
Aktivt deltagande i vårt förbättringsarbete
Bidra till Bravidas förbättringsarbete
Vi värdesätter kvalitet och nöjda kunder, men vi vet också att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas i din roll.
Ditt nya team
Inom Bravida El i Oskarshamn är vi 37 medarbetare som arbetar inom el, säkerhet, lås och brand i mindre projekt eller i olika serviceuppdrag. Vi har en stor variation av kompetenser och uppdrag och samarbetar även mycket med övriga discipliner inom Bravida så som vs, ventilation och automation.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Har några års erfarenhet inom yrket
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Som person är du driven, engagerad och prioriterar såväl framdrift som kvalitet. Du ingår i ett arbetslag men eftersom arbetet i stor utsträckning sker självständigt krävs det att du är ordningsam, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida https://www.bravida.se/jobba-hos-oss/varfor-valja-bravida/
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 september. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.bravida.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188)
572 51 OSKARHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Avdelningschef
Jimmy Wennerström jimmy.wennerstrom@bravida.se +46768308475 Jobbnummer
9979479