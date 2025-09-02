Elektriker till öns bästa installatör Placering Visby
2025-09-02
All El Gotland AB söker nu en erfaren och engagerad Elektriker till vårt team i Visby. Vi är ett modernt installationsföretag med bred kompetens inom elinstallationer, service och entreprenad - och vi sätter alltid kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet i första rummet.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som elektriker hos oss får du en varierad vardag där du arbetar med allt från installation och service till felsökning och underhåll. Du kommer att arbeta nära både privatpersoner, företag och offentliga aktörer. Rollen innebär stort ansvar, men också frihet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet som elektriker
Relevant utbildning och ECY-certifikat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort B
En känsla för service och ett lösningsorienterat arbetssätt
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal
Fortbildning och möjlighet till vidareutveckling
Ett starkt team med bra sammanhållning
Arbete på Gotlands ledande installationsföretag
Fantastiska arbetskamrater
Tjänsten är baserad i Visby.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Göran Liljedahl
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Göran på 0498-65 24 25. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: goran@allelgotland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare All El Gotland AB
(org.nr 556715-9313)
Lundbygatan 2L (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488646