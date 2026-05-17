Elektriker till Metsä Tissue i Mariestad
Metsä Tissue AB / Elektrikerjobb / Mariestad Visa alla elektrikerjobb i Mariestad
2026-05-17
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metsä Tissue AB i Mariestad
, Karlstad
, Örebro
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Metsä söker nu Elektriker till Mariestad
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Metsä har genomfört en omfattande modernisering av fabriken i Mariestad och har nu tagit ett stort steg in i framtiden. Fabriken är idag en innovativ arbetsplats med högkvalitativa maskiner, ny teknologi med drifts- och miljöprestanda i världsklass samt hållbarhet som en tydlig ledstjärna i allt vi gör.
För att möta den ökade ambitionsnivån och säkra fortsatt utveckling stärker Metsä nu sitt team med en engagerad, kvalitetsmedveten och resultatinriktad Elektriker. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö och bli en viktig del av Metsäs fortsatta utvecklingsresa.
Läs mer nedan och sök redan idag!
Vad blir din roll på Metsä?
Som Elektriker kommer du arbeta med maskiner och utrustningar där pappersmaskiner, konverteringslinjer och övrig utrustning för processen ingår. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra underhållsaktiviteter såväl avhjälpande, förebyggande och planerat. Du kommer även att arbeta med installationer och vara delaktig vid ombyggnationer. Du utför förbättringsarbete och optimering av maskinutrustningar mot uppsatta mål. Du är en lösningsorienterad person som ser möjligheter då problemlösning och felsökning är grunden i en stor del av arbetet.
Arbetstiden är dagtid och beredskap förekommer.
Vem är du?
Vi letar efter en engagerad person med god kompetens inom elarbeten och automation samt ett genuint intresse för området. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt men har också mycket god samarbetsförmåga. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och säkrar att de blir utförda och lägger stor vikt vid säkerhet, kvalitet och leverans på utfört arbete. Med din handlingskraft får du saker gjorda samtidigt som du är flexibel och stresstålig.
Vi arbetar med produkter i världsklass vilket innebär högteknisk komplexitet, något som ställer krav på din förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga och struktur i arbetet. Du kommer ha en roll som kräver mycket samarbete och samverkan med andra avdelningar och där också stor servicemedvetenhet krävs. Genom att kombinera dessa egenskaper tillsammans med ett målinriktat arbetssätt skapar du goda förutsättningar för framgång i din roll.Publiceringsdatum2026-05-17Kvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning inom el och automation eller motsvarande erfarenhet/utbildning
God erfarenhet och kompetens inom el, programmering (PLC, DCS) och drivsystem
Goda kunskaper att felsöka utföra arbete praktiskt
Datorvana
God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Elkonstruktion och CAD är meriterande
Kompetens inom papperstillverkning är meriterande
Vad erbjuder Metsä?
Säkerhet och professionalism - Bli en del av vårt team som håller våra anläggningar i drift. Var och en av oss är specialist inom sitt område och har möjlighet att förbättra och förnya sitt arbetssätt. Med modern teknik och fokus på säkerhet skapar vi trygga och moderna arbetsplatser där du kan se fram emot en lång och givande karriär. Genom att använda och utveckla olika kompetenser varje dag tillför vi variation och utmaningar till vårt dagliga arbete.
I denna tjänst kommer du att erbjudas en rolig och spännande resa där du kommer att vara en viktig del i utvecklingen av Metsäs verksamhet.
På Metsä erbjuds du chansen att få arbeta på ett spännande företag i teknisk framkant. Vi erbjuder en unik produktionsmiljö, kompetenta kollegor, ett stimulerande arbete med stora möjligheter att utvecklas inom ditt område, med både interna- och externa utbildningsmöjligheter.
Läs gärna mer om Framtidsfabriken påhttps://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/
Anonym rekrytering - så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Läs mer och se videon om anonym rekrytering.https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Eftersom ansökningsprocessen är anonym lagrar vi ingen information om personer som kontaktar oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. För mer information om tjänsten, kontakta Maintenance Supervisor, Sebastian Alenljung på 0501-275221 alt. sebastian.alenljung@metsagroup.com
Hur ansöker jag?
Klicka på länken nedan för att ansöka. Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Ansökan kommer att vara öppen t.o.m. den 31 maj 2026. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912449