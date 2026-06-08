Elektriker till långsiktigt elmätarprojekt!
MTX Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2026-06-08
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OneCo arbetar med integrerade tekniktjänster inom kommunikation, energi och IT. Vi kopplar upp både stad och landsbygd med höghastighetsbredband. Vi underhåller och bygger mobilnät. Vi ansluter intelligenta energiavläsare och installerar elbilsladdare. Och vi ser till att det finns mobil- och WiFi-uppkopplingar överallt där det behövs. Vi ansluter framtiden!
För vår kund OneCo söker vi nu elektriker till ett långsiktigt projekt i Örebro.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i den konjunktur- och framtidssäkra energibranschen
Ett långsiktigt projekt hos en etablerad aktör med stor kompetens inom el och energilösningar
Gedigen introduktion bestående av teoretisk och praktisk utbildning på arbetstid med tydligt fokus på säkerhet och kvalitet i arbetet
Marknadsmässig lön och goda förmåner enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som elektriker hos OneCo arbetar du med felsökning, kontroller och åtgärder på elmätare. Arbetet utförs enligt tydliga instruktioner och checklistor och innefattar även noggrann dokumentation.
Du arbetar till stor del självständigt men har kollegor och arbetsledare nära till hands. Arbetsområdet är Örebro med omnejd och du utgår hemifrån med servicebil. Tjänsten inleds med utbildning och introduktion, och projektet är långsiktigt med planerat slut t.o.m. 2027.Kvalifikationer
Elektriker med minst 3 års erfarenhet, gärna med erfarenhet av arbete med elmätare.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet kräver dokumentation samt löpande kontakt med kunder, kollegor och samarbetspartners
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning.Så ansöker du
Rekrytering och tillsättning av tjänsterna sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. För att underlätta för dig som kandidat, kan du söka tjänsten utan CV eller Linkedinprofil och komplettera med det senare. Så länge annonsen ligger ute är alla tjänster inte tillsatta.
Förmåner
Arbetstidsförkortning
Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
Tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal
FriskvårdsbidragÖvrig information
Start: Uppstart sker efter sommaren
Placering: Örebro
Lön: Fast månadslön enligt kollektivavtal
Omfattning: Heltid, måndag–fredag. Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OneCo Kontakt
Rekryterare
Emanuel Davén emanuel.daven@mtxrekrytering.se 0768800367 Jobbnummer
9952819