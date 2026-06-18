Elektriker till kund i Växjö
Montico HR Partner AB / Installationselektrikerjobb / Växjö Visa alla installationselektrikerjobb i Växjö
2026-06-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Start: Startdatum efter överenskommelse.
Du kommer att anställas i Växjö som hemort.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är sedvanligt arbete som installationselektriker på vår kunds olika rot-, service- och entreprenaduppdrag.
Vi söker dig som
VI värdesätter en bred erfarenhet från yrket. Beskriv i din ansökan vilken erfarenhet du har av service, installation, renovering, larm & säkerhet, automation, felsökning mm.
Krav för färdigutbildade elektriker är ECY-certifikat efter slutförd lärlingstid.
Certifikat för mobila arbetsplattformar och utbildning i fallskydd är ett krav. SSG access och Heta arbeten är önskvärt. För rätt person kommer vi erbjuda utbildning till de certifikat som saknas.
Vi söker dig som är en serviceinriktad och ansvarstagande person med hög arbetsmoral och god samarbetsförmåga. Du har ett eget driv, arbetar strukturerat och trivs med att hitta praktiska lösningar. Med fokus på kundens behov utför du ditt arbete på ett noggrant och professionellt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM Arbetsplats
Montico Kontakt
Maria Mikai maria.mikai@montico.se Jobbnummer
9969746