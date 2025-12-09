Elektriker till Karossan
Bravura Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Södertälje Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Södertälje
2025-12-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen och utvecklas inom fordonsel i en praktisk och varierad roll? Hos Karossan blir du en del av ett sammansvetsat team där du får växa i takt med företagets fortsatta utveckling. Vi söker dig som vill kombinera tekniskt kunnande med noggrant hantverk i en verksamhet som står för kvalitet och innovation. Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Karossan har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Karossan en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Karossan Invest AB är en av Sveriges ledande specialister på bilinredningar och byggnationer. Företaget utför montage, svets-, plåt-, plast- och lackarbeten samt elinstallationer. Karossan grundades 1944 som ett snickeri med Scania som största kund - man byggde helt enkelt lastbilshytter i trä. I takt med att fordonsindustrin utvecklats har även Karossan vuxit, med fler kunder och mer avancerade uppdrag.
Idag arbetar cirka 35 personer i verksamheten, med produktionen förlagd till Södertälje. Bland kunderna finns Mercedes, Försvaret, Polisen, Räddningstjänsten, Relacom, SVT, Telia och Volkswagen. Karossan står för kvalitet, hantverk och innovativa lösningar - från idé till färdig fordonspåbyggnad.
Arbetsuppgifter
Som elektriker hos Karossan arbetar du med elinstallationer och anpassningar i olika fordonsprojekt. Du deltar i ombyggnationer och utrustning av fordon och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionen. Uppgifterna varierar och kan omfatta kabeldragning, montering av elektriska komponenter, anslutningar och kontroller. Du arbetar utifrån ritningar, hänvisningar och elscheman och ser till att installationerna håller hög kvalitet genom hela processen. Dina arbetstider är måndag till fredag, 06.30 till 15.45, och på fredagar 06.30 till 14.20.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot el eller teknik
Grundläggande elkunskaper och förståelse för elscheman
Erfarenhet av liknande arbete inom el eller fordonsanpassning är meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kontroll mot belastningsregistret tillämpas i rekryteringsprocessen
Till denna tjänst söker vi dig som är ansvarstagande och prestigelös. Vi ser att du är social, trivs med att arbeta i grupp och har en vilja att bidra till ett samarbetsinriktat och gott arbetsklimat. Vidare kräver arbetet både noggrannhet och en god struktur då beställningar måste bli utförda korrekt. Du är redo att utvecklas och är inte rädd för att sätta dig in i nya tekniska områden.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Södertälje Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Josefine Svensson josefine.svensson@bravura.se 0735993129 Jobbnummer
9635283