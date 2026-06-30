Elektriker till Karlskrona, Granitor Electro
Granitor Electro Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Karlskrona Visa alla installationselektrikerjobb i Karlskrona
2026-06-30
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Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.
På vår etablerade avdelning arbetar vi med löpande entreprenaduppdrag och serviceprojekt mot våra kunder inom bygg, kommun och landsting.
Vi behöver bli fler som jobbar med elektrifiering och klimatsmarta lösningar. Hos oss på Granitor Electro blir du en del av ett välfungerande team med bra kollegor, stark familjekänsla och en stabil och trygg miljö att utvecklas i. Gör positiv skillnad och följ med på vår utvecklingsresa.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter i spännande kundprojekt från start till slut. Arbetet omfattar allt ifrån kabeldragnig, installation, kopplingar till felsökningar. Vi värnar om våra medarbetare och hos oss har du stora möjligheter till utveckling och ansvar. Du arbetar med entreprenaduppdrag eller inom service där merförsäljning och kundkontakt är en del av vardagen.
Vi erbjuder spännande och innovativa projekt där vi uppmuntrar våra medarbetare att ta egna initativ och möjlighet att påverka.
Erfarenhet och kompetens
På Granitor arbetar vi tillsammans därför är det viktigt att du har god förmåga att samarbeta med andra och ser värdet i att bygga goda relationer. Som person drivs du av att nå resultat, bidrar med lösningar och tar egna initiativ. Du har en positiv inställning och har god förmåga att kommunicera och har hög arbetsmoral.
Vi söker dig som har:
ECY certifikat och några års erfarenhet från yrket
B-körkortÖvrig information
Resor kan förekomma i arbetet då vi arbetar både lokalt och på närliggande orter.
När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion som vi är stolta över. Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
Trevliga kollegor som vi arbetar professionellt och tillsammans med för att lösa våra uppdrag
Tillgång till vår förmånsportal Benify med möjlighet till rabatter hos olika varumärken
Bra arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom mm.
En spännande miljö i stabilt och expansivt företag
Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
Möjlighet till förmånliga drivmedelsavtal
Möjlighet till att vid behov få Servicebil som förmånsbil
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!Så ansöker du
Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan omgående.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Stefan Bermhed, tf AC.
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro Aktiebolag
(org.nr 556436-3595), https://www.granitor.se
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Kontakt
Avdelningschef
Stefan Bermhed stefan.bermhed@granitor.se +46104717218 Jobbnummer
9985309