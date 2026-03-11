Elektriker till JD Stenqvist
JD Stenqvist är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Nu söker vi på Uniflex en elektriker till underhållsavdelningen på anläggningen i Kvidinge. Är du en erfaren elektriker med ett stort driv, ett flexibelt arbetssätt och ett engagemang för ditt arbete? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som elektriker blir du en del av JD Stenqvists Underhållsavdelning, som idag består av två mekaniker, två elektriker samt vaktmästare och lokalvårdare. Avdelningen präglas av hög kompetens och lång erfarenhet då medarbetarna i snitt har arbetat hos dem i 14,5 år. Att deras personal trivs och mår bra är en central del av företagets värderingar.
Du blir direktanställd hos JD Stenqvist och tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning. Arbetet är förlagt måndag till fredag på 2-skift.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du arbeta med företagets maskinpark och vara en viktig del i att säkerställa driften. Ingen dag är den andra lik, vilket innebär att du behöver trivas med att vara flexibel och rörlig i din roll, något du ser som en fördel då variationen bidrar till din egen utveckling och kompetensbredd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av maskiner
• Projektarbete inom området el och automation
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad elektriker och har några års erfarenhet från en producerande verksamhet. Har du dessutom god mekanisk förståelse ser vi det som ett stort plus.
Du arbetar alltid med säkerheten i fokus och trivs både med samarbete och självständigt arbete. Du är engagerad, lösningsorienterad och använder ditt kreativa och analytiska tänkande för att hantera vardagens utmaningar. Du gillar att vara nära verksamheten, där det händer, och kommunicerar enkelt och tydligt med dem runt omkring dig.
Krav för tjänsten är:
• Utbildad elektriker
• Några års erfarenhet av producerande verksamhet
• Svenskakunskaper på minst B2-nivå
• God förståelse för engelska
• Giltigt ECY-certifikat
• B-körkort
• Grundläggande kunskaper i Office-paketet
Om verksamheten
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av
de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en
hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa
högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det
senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser
Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå
en optimallösning. Fokus är en långsiktig nära relation med kunderna.
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i ett familjeföretag med stark
företagskultur. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
