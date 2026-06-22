Elektriker till Helab i Göteborg!
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2026-06-22
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Elektriker sökes till Helab i Göteborg!
Vill du arbeta som elektriker i en utvecklande miljö med varierande arbetsdagar? Just nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären hos Helab, där ett spännande och ansvarsfullt arbete väntar – dessutom i helt nya lokaler från och med
augusti!
Just nu är vi på jakt efter en självgående och driven elektriker som vill arbeta brett med elinstallationer och service. I rollen får du arbeta med varierande uppdrag inom installation, felsökning och service – både ute hos kund och i verkstad. Du blir en viktig del av teamet och får stor möjlighet att påverka din vardag och utveckling inom bolaget.
Skicka in din ansökan och ditt CV till oss på Professionals Nord för att ta del av denna spännande möjlighet, där vi får möjlighet att berätta mer om vår samarbetspartner Helab – samtidigt som du får chansen att berätta mer om dig själv.
Kort om Helab:
Helab Automation & Elinstallationer AB, grundat 1982 i Lysekil, är specialiserade på automation och industriella elinstallationer samt konstruktion av styr- och apparatskåp. Företaget erbjuder allt från förstudie och installation till service och underhåll inom industrin. Med cirka 20 anställda skapas en professionell och familjär kultur som ligger till grund för din utveckling. Nu expanderar Helab och satsar i Göteborg, där du kommer att utgå från Gamlestaden – i helt nya lokaler från och med augusti.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på din erfarenhet, men kommer inkludera:
Elinstallationer inom olika typer av projekt
Felsökning
Installation av apparatskåp och styrskåp
Installation av belysning
Service- och eftermarknadsarbeten
Arbete i verkstad med serviceuppdrag
Resor i tjänsten kan förekomma
Kvalifikationer och erfarenheter vi söker:
Flera års erfarenhet som utbildad elektriker
Erfarenhet av elinstallationer (industri, installation eller likvärdigt)
Svenska i tal och skrift
God kunskap om svenska elregler
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av felsökning inom styrsystem
PLC-kunskaper
Utbildningar såsom lift, heta arbeten eller liknande
Vi tror att du är en självgående och ansvarstagande person som är praktiskt lagd och lösningsorienterad. Du är driven och engagerad i ditt arbete, trivs med en flexibel vardag och varierande arbetsuppgifter, samt är en lagspelare som bidrar till en god teamkänsla. Rollen erbjuder en omväxlande vardag med både praktiskt arbete och tekniska utmaningar, samt möjligheten att vara med i Helabs fortsatta satsning.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885), https://helab.se/
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helab Automation & Elinstallationer AB Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
9972632