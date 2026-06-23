Elektriker till entreprenadsprojekt
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2026-06-23
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom el- och industribranschen med fokus på att hyra ut tekniker, instrumentpersonal och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom energi, industri och infrastruktur. Vi har över 300+ anställda elektriker/tekniker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
eLinked AB söker nu erfarna installationselektriker till ett större entreprenadprojekt i Stockholm.
Projektet omfattar nyproduktion och omfattande elinstallationer där du blir en viktig del av ett sammansvetsat montageteam.
Tjänsten är lokaliserad i Stockholmsområdet och passar dig som bor i regionen eller har möjlighet att pendla till arbetsplatsen. Arbetet sker på heltid under ordinarie arbetstider, måndag till fredag.
Som installationselektriker kommer du att arbeta med kabeldragning, montage, installation av elcentraler, belysning och övriga förekommande elinstallationer inom nyproduktion. Du blir en del av ett professionellt team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Projektet är långsiktigt och erbjuder goda möjligheter till fortsatt utveckling samt framtida uppdrag inom Stockholmsregionen. För den som önskar finns även möjlighet till övertidsarbete under projektets gång.Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker kommer du att arbeta med:
Elinstallationer i nyproduktion och entreprenadprojekt
Kabeldragning och montage
Installation av belysning, kraft och data
Montering av elcentraler och fördelningar
Ritningsläsning och dokumentation
Samarbete med ledande montörer och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Arbetet sker i projektform där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
ECY-certifikat eller motsvarande behörighet
Minst 1 års erfarenhet som installationselektriker
Meriterande
EntrepenadDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta på entreprenadprojekt och uppskattar variationen som kommer med arbete på annan ort. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och samarbetar väl med både kollegor och arbetsledning.
Vi erbjuder
God lön enligt erfarenhet och kompetens
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Traktamente
Betald restid
Boende med eget rum under arbetsveckan
Rotation måndag–torsdag med ledighet fredag–söndag
Möjlighet till extraarbete för den som önskarSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta eLinked för mer information.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 SOLNA Arbetsplats
eLinked Stockholm Kontakt
Konsultchef
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se +46760027780 Jobbnummer
9974668