2026-05-06
Elektriker till Eltel - Projekt PUMA
Är du elektriker och söker nästa steg i karriären? Vill du arbeta i ett rikstäckande projekt där du får kombinera teknik, frihet och utvecklingsmöjligheter? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Eltels räkning flera elektriker. Uppdraget är en del av en större satsning på modernisering av elanläggningar i Sverige.
Du erbjuds
• En varierande roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att arbeta i ett samhällsviktigt projekt
• Goda utvecklingsmöjligheter inom elkraft

Dina arbetsuppgifter
Som elektriker i projekt PUMA arbetar du med ombyggnation och felsökning av elanläggningar. Du utgår från servicebil och arbetar både självständigt och i team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Ombyggnation av elanläggningar, exempelvis omdragning av kablar
• Felsökning och arbete med elmätare hos privatkunder
• Arbete enligt instruktioner och tillsammans med ledande montörer
• På sikt möjlighet att arbeta med trafomätare (Kat 2) och nätstationer
Arbetstider
Beroende på geografiskt område finns olika upplägg:
• Mellansverige: Måndag-torsdag, ledig fredag (längre arbetsdagar)
Resor ingår som en naturlig del av tjänsten.
Vi söker dig som
• Har fullgjord lärlingstid
• Innehar ECY-certifikat
• Har YH-utbildning eller motsvarande
• Har B-körkort (manuell)
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har god fysisk förmåga
• Är flexibel och trivs med ett resande arbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete i äldre elanläggningar
• Arbetat med service hos privatkunder
• Erfarenhet av omtrådning av kablar
• Kunskap inom solceller, växelriktare eller nätstationer
• Erfarenhet av elmätare och felsökning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven och tar ansvar för ditt arbete. Du är självgående, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du flexibel och trivs med att arbeta i varierande miljöer och väderförhållanden.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Resande tjänst inom Sverige
URVAL: Sker löpande
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare: Professionals Nord Sundsvall AB
(org.nr 559500-8029)
856 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Infranet Ab (puma) Kontakt
Leveranschef
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se +46733003503 Jobbnummer
9894843