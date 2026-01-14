Elektriker till Easy Energy AB - Västerås
2026-01-14
Elektriker - Nu har du chansen att bli en del av Easy Energy AB!
Vi söker dig som är en driven, självgående elektriker med minst 3 års erfarenhet, redo att ta klivet och bli expert inom installation av solceller, avancerade batterilager och laddboxar.
På Easy Energy är vi inte bara installatörer - vi är arkitekter för den gröna infrastrukturen. Med ett team som besitter 10 års spetskompetens i branschen, erbjuder vi dig en position där du dagligen arbetar med den teknik som definierar energiomställningen. Här får du chansen att växa snabbare än marknaden.
Din Roll: Frihet, Ansvar & Specialisering
Som elektriker på Easy Energy är du mycket mer än bara en installatör - du är projektets ryggrad. Vi bygger vår framgång på total tillit till våra medarbetare. Detta innebär att du får en unik möjlighet att äga hela processen för dina tilldelade projekt.
Från det ögonblick kunden tar kontakt eller projektet tilldelas dig, får du det fulla förtroendet och ansvaret att driva arbetet framåt. Detta sträcker sig från att planera och boka in installationsmoment, hantera all kunddialog och säkerställa att varje installation inte bara lever upp till, utan överträffar, våra höga kvalitetskrav. Du får se projektet växa, från idé till ett fullt driftsatt och optimerat energisystem.
Denna tjänst utgår från vårat kontor i Kolbäck.
Arbetsområden & Teknik:
Dina projekt kommer att sträcka sig över hela fältet för framtidens energi. Detta innefattar:
• Installation och integrering av batterilagersystem, från småskaligt till storskaligt.
• Genomförande av elarbetet vid installation av solkraftsanläggningar (både kommersiella och hushållsanläggningar).
• Installation, konfiguration och testning av laddboxar och laddstolpar.
• Övriga elförbättringar och servicearbeten i både villor och industrilokaler.
Kravprofil: Hantverk & Helhetssyn
För att lyckas i denna nyckelroll krävs att du är en driven lagspelare med tydlig erfarenhet:
• ECY-certifikat och minst 3 års yrkeserfarenhet som elektriker.
• Erfarenhet av självständigt servicearbete och kundkontakt.
• Förmåga att hantera hela processen: boka jobb, dokumentera och kommunicera effektivt via telefon och dator.
• B-körkort.
• Dokumenterad erfarenhet av att installera solanläggningar, batterilager och laddboxar.
Vårt Engagemang: Förmåner & Utveckling
På Easy Energy är vi övertygade om att trivsel och trygghet är nyckeln till framgång. Därför investerar vi stort i våra medarbetare genom att erbjuda en modern, säker och stimulerande arbetsmiljö, komplett med attraktiva anställningsvillkor. Hos oss får du inte bara chansen att bli marknadsledande expert inom solceller, batterilager och laddboxar, utan även stora utvecklingsmöjligheter som tar dig framåt i karriären. Vi värnar också om din hälsa genom att erbjuda ett fullt friskvårdsbidrag.
Observera att detta är en rekrytering som sköts av Best Bemanning och Rekrytering. Ditt första steg i ansökningsprocessen är därför att registrera din ansökan via denna länk. Det är viktigt att notera att den som anställs kommer att få sin anställning direkt hos Easy Energy AB. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Tim Rytterström tim.rytterstrom@bestbemanning.nu 016-5429019 Jobbnummer
9682962