Elektriker till byggföretag

Är du en lösningsorienterad elektriker som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill vara en del av ett starkt lag? Då har vi tjänsten för dig!
Vår samarbetspartner är ett framgångsrikt företag som ligger öster om Göteborg och är verksamma mot byggbranschen där de hyr ut utrustning, bodar och tillfällig el. Vi söker just nu en erfaren elektriker där du kommer att arbeta med montage, reparation, anpassning och installation av byggström ute på fält hos kund. Du hanterar tillfälliga el-kraftsanläggningar, ID06-installationer, elservice på bodar och belysningsanläggningar. Arbetet sker utomhus och du jobbar både självständigt och i grupp.
Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Strax utanför Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 06.45-15.45
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns möjlighet att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allting fungerar bra
• Fullständig gymnasie- eller vuxen utbildning inom el
• Giltigt ECY-certifikat
• Minst 2 års branschvana från elektrikeryrket
• B-körkort
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Truckkort A+B
Vi söker dig som har arbetat med el tidigare, gärna blandat inom nyproduktion och service. Som person är du framåt och tar egna initiativ till att förbättra din kunskap. Du utför ditt arbete noggrant och tummar aldrig på kvalitén. Du värnar om dina kollegor och har stor social kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
