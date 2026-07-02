Elektriker till Boden
Inac Process AB / Installationselektrikerjobb / Boden Visa alla installationselektrikerjobb i Boden
2026-07-02
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Actemium är företaget för dig som vill ta nästa steg i en organisation med goda möjligheter till påverkan samt fokus på installation och teknisk utveckling inom el. Inom elteknik arbetar vi över samtliga spännings- och specialistområden samt erbjuder projekt av olika storlekar och former. I våra uppdrag mobiliserar vi gärna kompetenser och resurser i hela Sverige, för att på bästa sätt utveckla medarbetaren och verksamheten samt optimera kundnyttan.
Vi på Actemium i Boden söker nu erfarna elektriker som vill bli en del av vårt fantastiska team på Pontonjärvägen 9A. Vi är ett härligt gäng på 20 medarbetare med spetskompetens inom bland annat låg- och mellanspänning, industri, kraft- och fastighetsentreprenader samt service. Vi konstruerar och installerar även säkerhetslösningar. På Actemium strävar vi efter korta beslutsvägar och ett stort eget ansvar och nu söker vi ytterligare engagerade elektriker med olika inriktningar likt rollerna nedan:
Entreprenadelektriker
Serviceelektriker
Industrielektriker
Säkerhet/Larmtekniker
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom yrket. Som elektriker hos oss får du arbeta i spännande och utvecklande projekt, där din erfarenhet och kompetens verkligen får komma till sin rätt. Vi värdesätter en god laganda, och det är tillsammans som vi bygger kundernas förtroende genom hög professionalitet och service.
För oss är det viktigt att du är en ansvarstagande lagspelare som planerar och genomför ditt arbete med hög kvalitet och kompetens. Säkerhet och ett gott bemötande är alltid prioriterat i vårt arbete, både gentemot kunder och kollegor. Vi söker dig som är engagerad och som vill bidra till den positiva atmosfär som präglar vårt team
Vår erfarenhet är att medarbetare växer och presterar genom engagemang och delaktighet.
B-körkort krav.
Passar du in på profilen och vill bli en del av oss? Vi strävar efter mångfald och välkomnar både manliga och kvinnliga sökanden, tveka inte att ansöka redan idag!
Detta är en öppen ansökan så vi tar emot ansökningar och håller intervjuer löpande.
För ytterligare information kontakta:
TF Enhetschef Actemium Boden: Börje Lindh
Telefonnummer: +46 79 006 45 75
Mail: borje.lindh@actemium.com
Sitter du på mobilen? Du vet väl att du enkelt kan påbörja din ansökan från mobilen och komplettera din ansökan i ett senare skede.
Om Actemium
1 november 2024 bytte Eitech AB namn till Actemium. Actemium är ett engagerat lag av specialister inom elteknik som med hjärna och hjärta arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar för samhällets och våra kunders utmaningar. Varumärket består i dag av närmare 800 medarbetare med kontor från Kiruna i norr till Lund i söder. Vi levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom branscherna bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Vi är även en del av VINCI Energies, ett globalt nätverk av varumärken som erbjuder ett brett utbud av tekniska tjänster och med närmare 85 000 anställda runtom i världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5152499-2081365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inac Process AB
(org.nr 556675-2332), https://karriar.actemium.se
Pontonjärvägen 9A (visa karta
)
961 43 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Actemium Jobbnummer
9988264