Elektriker till Berg/Bräcke kommuner
Vatten och Miljöresurs Mitt AB / Installationselektrikerjobb / Bräcke Visa alla installationselektrikerjobb i Bräcke
2025-12-15
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten och Miljöresurs Mitt AB i Bräcke
, Härjedalen
, Berg
eller i hela Sverige
Om Vatten och miljöresurs
Vatten och miljöresurs ser till att du varje dag får friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för att din vardag ska fungera här och nu, och för att naturens resurser ska räcka. Vi finns till för att även framtida generation ska kunna njuta av fjällen, vattendragen, skogen och marken.
Bolaget ägs av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner. Vi ansvarar för driften av ägarkommunernas vatten- och avloppsförsörjning, att producera och distribuera dricksvatten samt ta om hand och rena avloppsvatten. Bolaget ansvarar även för kommunernas avfallshantering att samla in och hantera avfall och slam. Totalt är vi drygt 100 medarbetare.
Vi arbetar över ett stort geografiskt område och har kontor i Sveg, Hede, Funäsdalen, Svenstavik, Hackås, och Bräcke, vilket ger stora möjligheter att arbeta från olika orter. För närvarande drivs flera större projekt, bland annat genomför vi en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Härjedalen. Syftet är att säkerställa en långsiktig stabil drift för vatten- och avloppsförsörjningen, med ökade miljökrav och exploatering i turistområdena.
Har du erfarenhet som elektriker och lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt? Vill du ha ett omväxlande och stimulerande jobb inom drift och underhåll?
Välkommen att söka jobb som elektriker hos oss!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som elektriker hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och arbeta nära våra övriga medarbetare för att lösa tekniska utmaningar som uppstår i våra processer. Du kommer också att delta aktivt i egenkontroller på våra anläggningar.
Avdelningen El består av fem erfarna elektriker som är verksamma i Härjedalen, Berg och Bräcke. Tillsammans ansvarar vi för drift och underhåll av kommunala el-installationer och anläggningar, med särskilt fokus på vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
• Drift och underhåll av el-installationer på våra anläggningar inom vatten och avlopp
• Byggnation av automatikskåp och dokumentation av elinstallationer
• Skapande av elritningar och installation av inbrottsanläggningar
• Deltagande i projekt och utvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde
Om dig
För att passa i rollen som elektriker hos oss ser vi att du är en utbildad och självgående elektriker med inriktning mot automation och installation. Du har erfarenhet av styr- och övervakningssystem, och vi ser gärna att du har arbetat med VA-anläggningar tidigare.
Du är lösningsorienterad och trivs både med att arbeta självständigt och i team. Vi söker dig som är nyfiken och har ett starkt intresse av att lära och utvecklas inom ditt område.
Eftersom tjänsten innebär samarbeten och kontakter både internt och externt, är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga. Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och vara bekväm med att använda dator och mobiltelefon i din arbetsvardag. Eftersom tjänsten även innebär resor, krävs B-körkort.
Vi tror att du trivs i en ansvarstagande roll där du driver både ditt eget arbete och din egen utveckling framåt. Du har en god social kompetens och vill gärna dela med dig av din kunskap till andra för att bidra till att bredda organisationens samlade kompetens.
Vi erbjuder
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling - för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med familjeliv och en aktiv fritid.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning.
Placeringsort: Bräcke, Hackås eller Svenstavik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Miljöresurs Mitt AB
(org.nr 559169-9573), https://www.vattenmiljoresurs.se/ Arbetsplats
Vatten och miljöresurs Mitt AB Jobbnummer
9645245