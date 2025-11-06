Elektriker sökes till uppdrag i Danmark
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Malmö
Elektriker sökes till uppdrag i Danmark
Vill du jobba på ett stort, utvecklande industriprojekt i Danmark och samtidigt få riktigt bra villkor?eLinked söker nu motiverade och skickliga elektriker som vill vara en del av vårt team i Danmark.
Ersättning och villkor
Utlandstraktamente: 1 268 kr per dag (motsvarar ca 16 000-19 000 kr/mån skattefritt)
Kortare arbetstid än vanligt med bibehållen fast lön
Fast lön
Arbetstid
Du kommer att arbeta i rotation, vilket innebär att du växlar mellan arbetsperioder och lediga dagar/veckor enligt projektets upplägg.
Arbetsuppgifter
Elinstallationer
Montage av kabelstegar
Kabeldragning i större industribyggnad
Boende & resa
eLinked står för:
Boende i Danmark
Transport/bilar till och från Danmark
Transport till och från arbetsplatsen
Vi söker dig som:
• Är utbildad installationselektriker - minst 2-3 års erfarenhet
• Har god erfarenhet av kabelstege samt kabeldragning
• Har ECY - gjort klart sina lärlingstimmar. - Är ansvarstagande och lösningsorienterad- Talar svenska - Har B-körkort (meriterande)
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.Så ansöker du
Är du sugen på att jobba utomlands under riktigt bra villkor? Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV.
Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559191-1622)
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se
9592113