Elektriker sökes till uppdrag i Danmark

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Malmö
2025-11-06


Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ELinked AB i Malmö, Vellinge, Lund, Trelleborg, Landskrona eller i hela Sverige

Elektriker sökes till uppdrag i Danmark

Vill du jobba på ett stort, utvecklande industriprojekt i Danmark och samtidigt få riktigt bra villkor?eLinked söker nu motiverade och skickliga elektriker som vill vara en del av vårt team i Danmark.


Ersättning och villkor
Utlandstraktamente: 1 268 kr per dag (motsvarar ca 16 000-19 000 kr/mån skattefritt)
Kortare arbetstid än vanligt med bibehållen fast lön

Fast lön

Arbetstid

Du kommer att arbeta i rotation, vilket innebär att du växlar mellan arbetsperioder och lediga dagar/veckor enligt projektets upplägg.

Arbetsuppgifter
Elinstallationer
Montage av kabelstegar

Kabeldragning i större industribyggnad

Boende & resa

eLinked står för:
Boende i Danmark
Transport/bilar till och från Danmark
Transport till och från arbetsplatsen

Vi söker dig som:
• Är utbildad installationselektriker - minst 2-3 års erfarenhet
• Har god erfarenhet av kabelstege samt kabeldragning
• Har ECY - gjort klart sina lärlingstimmar. - Är ansvarstagande och lösningsorienterad- Talar svenska - Har B-körkort (meriterande)

Publiceringsdatum
2025-11-06

Profil
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.

Så ansöker du
Är du sugen på att jobba utomlands under riktigt bra villkor? Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV.
Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.

Ersättning
Utlandstraktamente: 1 268 kr per dag (motsvarar ca 16 000-19 000 kr/mån skattefritt) Kortare arbetstid än vanligt med bibehållen fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Kontakt
Sevgi Yilmaz
sevgi@elinked.se

Jobbnummer
9592113

Prenumerera på jobb från ELinked AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ELinked AB: