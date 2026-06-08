Elektriker sökes till spännande projekt!
Fall Forward AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du jobba med spännande projekt och bli en del av ett starkt team?
Är du en erfaren elektriker som söker nästa steg i karriären? Vill du arbeta i varierande projekt där ingen dag är den andra lik – tillsammans med ett engagerat team som värdesätter kvalitet, utveckling och gemenskap?
Då kan du vara den vi söker till Upplands El & Bemanning!
Hos oss får du möjligheten att arbeta med allt från stora entreprenader till service, installation och felsökning. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där du får växa i din roll, utveckla din kompetens och vara en viktig del av ett företag som satsar på sina medarbetare.
Vi söker dig som har:
✔ ECY-certifikat eller högre elbehörighet (A, AL eller B) ✔ Minst 3 års erfarenhet som installationselektriker ✔ Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift ✔ Flexibilitet kring arbetstider (övertid kan förekomma) ✔ B-körkort är meriterande
Vem är du?
Du är en trygg och självgående elektriker som tar ansvar för ditt arbete och trivs med att hitta lösningar. Du gillar att arbeta både självständigt och i team, tar egna initiativ och har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor.
För dig är kvalitet en självklarhet – och du tycker om att leverera arbete du kan vara stolt över.
Det här erbjuder vi dig
Hos Upplands El & Bemanning blir du mer än bara en anställd – du blir en del av ett sammansvetsat team.
Vi erbjuder dig:
⚡ Trygg anställning i ett kollektivanslutet företag ⚡ Marknadsmässig lön och goda villkor ⚡ Spännande och varierande projekt inom entreprenad ⚡ Kompetensutveckling för att du ska fortsätta växa i yrket ⚡ Stark teamkänsla med aktiviteter och en arbetsplats där vi har kul tillsammansPubliceringsdatum2026-06-08Om företaget
Upplands El & Bemanning är specialister på att leverera kompetenta elektriker till elbranschen. Med gedigen branschkunskap, starka nätverk och ett personligt engagemang bygger vi långsiktiga relationer – både med våra kunder och våra medarbetare.
Vi tror på närhet, kvalitet och pålitlighet i allt vi gör.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra mer om dig!
Frågor? Hör gärna av dig: Nadia Ouahchi 📞 +46 760 37 51 22 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7763692-2041287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fall Forward AB
(org.nr 559372-0500), https://upplandselektriker.teamtailor.com
Elektronvägen (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands el & Bemanning Jobbnummer
9952411