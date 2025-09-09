Elektriker sökes till långvarigt projekt
2025-09-09
Har du en utbildning inom el och vill ha ett omväxlande och roligt jobb med mycket personkontakter? Då har vi uppdraget för dig! Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Montico har fått i uppdrag att tillsammans med kund byta ut elmätare i Region Stockholm med omnejd. Din uppgift blir att åka ut till både privatpersoner och företag i Stockholms län och byta elmätare hos kund. Dina arbetsuppgifter
Arbetet med att byta mätare sker mestadels på egen hand, vilket innebär att du ska trivas att jobba ensam med frihet under ansvar. Du har givetvis tillgång till en arbetsledare. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med människor i samband med själva mätarbytet är det en fördel om du tycker om att vara social. Tjänsten innebär mycket resande med bil och arbetstiderna är måndag till fredag 07.00-16.00. Projektet är på heltid och förväntas starta i oktober 2025 och fortgå i cirka 2 år.
Du får:
Tjänstebil som du kör till och från de olika arbetsplatserna.
Möjlighet att utvecklas inom kundkontakt och service.
Möjlighet att få ta ansvar och utveckla din självständighet.
Vi söker dig som
Vi vill att du är noggrann, säkerhetsmedveten och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Du arbetar med frihet under ansvar vilket innebär att du är ansvarstagande och kan ta egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt. Du är en problemlösare och gillar utmaningar. Ditt mål är alltid att ge kunden den bästa servicen.
Du måste ha:
Godkänd El-utbildning på gymnasienivå eller yrkesutbildning
B-körkort (manuell)
Mycket god svenska i både tal och skrift
Vana av mobiltelefon då kontakter och bokningar sker via telefon.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom el. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9499392