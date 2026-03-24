Elektriker sökes till kund i Göteborg
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en teknisk roll där el står i fokus och där du får arbeta praktiskt med avancerad utrustning? Vi söker nu en industrielektriker till vår kund i Göteborg.
I denna roll kommer du att arbeta med installation, felsökning och anpassning av elsystem i olika typer av maskiner och fordon. Arbetet är varierande och kombinerar praktiskt elarbete med teknisk problemlösning, där du är en viktig del i att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor inom mekanik och produktion.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Installation och inkoppling av elsystem (främst 12V/24V)
• Felsökning och reparation av elektriska system
• Dragning av kablage samt montering av elkomponenter
• Arbete utifrån elscheman och teknisk dokumentation
• Funktionstester och kvalitetssäkring av färdiga installationer
• Medverkan vid anpassningar, ombyggnationer och förbättringsarbetenProfil
Vi söker dig som har ett starkt intresse för el och teknik, och som trivs i en praktisk roll där du får arbeta med händerna.
Du kan ha en bakgrund som elektriker, industrielektriker, fordonselektriker eller servicetekniker. Har du arbetat med elsystem i maskiner, fordon eller industriell utrustning ser vi det som mycket positivt.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du har lätt för att följa ritningar och trivs med att felsöka och hitta lösningar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Elutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av praktiskt elarbete
• Förmåga att läsa och förstå elscheman
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av 12V/24V-system
• Erfarenhet av arbete med fordon, maskiner eller industri
• Kunskaper inom hydraulik eller mekanik
• B-körkort
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag
Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
