Elektriker sökes till fordonsindustrin
Auxante AB / Installationselektrikerjobb / Järfälla Visa alla installationselektrikerjobb i Järfälla
2026-02-05
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att arbeta med påbyggnationer och inredning på yrkesfordon. Du kommer arbeta med elinstallationer i olika fordon. Arbetsuppgifterna är varierande och kundanpassande. Företagets kunder varierar i storlek - det är alltifrån mindre enskilda firmor till globala aktörer med standardiserade uppdrag. Det förekommer annan montage i fordonen men det är stor fokus på elektronik.Profil
Vi söker dig som tidigare arbetat som elektriker eller med elektronik. Kanske är du trött på att fara omkring och vill arbeta på samma arbetsplats och låta kunderna komma till dig. Vi söker en person som är noggrann, händig och lösningsorienterad och som trivs med fysisk aktivitet i sitt arbete. Du ska ha goda kunskaper inom elektronik och teknik. Det är likväl viktigt att du har en stark arbetsvilja samt att du strävar efter att växa och utvecklas i din arbetsroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Företagets verksamhet är specialiserat på bilinredning och på att funktionalisera arbetsfordon.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
