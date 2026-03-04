Elektriker sökes omgående
2026-03-04
Just nu söker vi erfarna och skickliga elektriker för vår kunds räkning, inom tillfällig el. Kunden är verksam inom rentalbranschen och utgår från Järfälla.
Arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss kommer du att:
Arbete med tillfällig el, belysning och värme ute hos kund
Säkerställa att installationerna följer gällande regler och standarder.
Ha nära kontakt med kunder och kollegor för att hitta flexibla lösningar.
Bidra till att arbetsmiljön är säker och att våra kunder får bästa möjliga service.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
El-utbildning
Några års erfarenhet som elektriker, gärna från byggarbetsplatser eller tillfälliga installationer.
Goda kunskaper inom el-säkerhet och gällande regelverk.
B-körkort (krav).
En serviceinriktad inställning och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete i en framåtlutad organisation.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning.
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där säkerhet alltid är i fokus.
Bra förmåner och kollektivavtal.
Välkommen in med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: thomasconrad810@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9777753