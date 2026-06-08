Elektriker, Saab Muskö
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2026-06-08
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Elektriker, Saab Muskö
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som elektriker på Saab Muskö kommer du att arbeta med nyinstallation och underhållsarbeten av olika elektriska system på marina plattformar. Fartygen har olika komplexitet och ålder vilket gör att arbetet är varierande och bidrar till en bredd i arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsområden
Belysning
Givare
Motorer
Generatorer
Batterier och laddare
Du kommer även arbeta med felsökning, avhjälpande underhåll, förbättringsarbeten och administrativa uppgifter.
Arbetet kräver att du behärskar teknisk engelska i både tal och skrift. Resor inrikes kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
För att kunna söka rollen har du
Gymnasial utbildning inom el eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet inom området
Praktisk erfarenhet av att arbete med felsökning av elektriska system, både på komponent- och systemnivå
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenheter från andra områden som elektronik, hydraulik och mekanik.
Vi söker dig med ett gediget intresse för el och elektronik. Vi ser gärna att du är en problemlösare som kommer med kreativa lösningar och tar egna initiativ. Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta strukturerat.
Personer med kortare arbetslivserfarenhet kan vara aktuella för rollen då personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, starkt driv och en positiv inställning värderas högt. På Muskö finns stora möjligheter att utveckla dina tekniska kunskaper då samarbete mellan avdelningarna uppmuntras.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB caroline.persson@saabgroup.com Jobbnummer
9951457