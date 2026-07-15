Elektriker / Reservkraftstekniker till Transtema
EdZa AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-07-15
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Har du erfarenhet av service, felsökning och underhåll inom el och vill utvecklas inom reservkraft och samhällskritisk infrastruktur? Då kan det här vara rollen för dig.
På uppdrag av vår kund söker Ed:Za nu flera Elektriker/Reservkraftstekniker till ett väletablerat företag som arbetar med drift och underhåll av samhällskritisk infrastruktur. Här får du en varierad vardag där du kombinerar klassiskt elarbete med arbete inom reservkraft, UPS-system och batterianläggningar. En roll för dig som gillar teknik, problemlösning och frihet i ditt arbete.
Vi rekryterar till flera orter:
📍Borås
📍Göteborg, Kungälv och Uddevalla
📍Stockholm
📍Luleå
Om Transtema
Transtema Network Services AB är ett helägt dotterbolag inom Transtemakoncernen och en marknadsledande leverantör av fälttjänster inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige. Bolaget ansvarar för installation, underhåll och drift av kommunikationsnät över hela landet.
På Transtema arbetar vi aktivt med hållbarhet utifrån fyra perspektiv: våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt samhällsengagemang. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
Företagskulturen präglas av våra värdeord: att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att skapa en trygg arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas och bidra.
Om rollen
Som Elektriker / Reservkraftstekniker arbetar du med service, felsökning, underhåll och installation av tekniska elsystem som säkerställer driften av Sveriges telekomnät. Här får du arbeta med både klassiska elarbeten och tekniska lösningar inom reservkraft, UPS och batterisystem, vilket ger en omväxlande roll med stor teknisk bredd.
Arbetet är varierande och sker till stor del ute i fält, där du har ett stort eget ansvar samtidigt som du ingår i ett engagerat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Service, felsökning och underhåll av elektriska anläggningar och reservkraftssystem
Installation och driftsättning av tekniska system
Förebyggande underhåll och tekniska kontroller
Arbete med UPS-system, batterianläggningar och enklare fastighetsel
Bidra till utvecklingen och förbättringen av tekniska lösningar
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande erfarenhet
Har några års erfarenhet av service, felsökning eller underhåll inom el
Har B-körkort
Har god datorvana och är bekväm med att arbeta i digitala stödsystem
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har du erfarenhet av reservkraft, UPS, batterisystem, likriktare, telekom eller fastighetsteknik är det meriterande, men det viktigaste är att du har en stabil elteknisk grund, är nyfiken på ny teknik och vill fortsätta utvecklas.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som trivs med ett praktiskt och varierat arbete. Du gillar att felsöka, lösa tekniska problem och tar gärna eget ansvar, samtidigt som du uppskattar samarbetet med både kollegor och kunder.
Rollen innebär resor inom ditt arbetsområde och ett praktiskt arbete som till stor del utförs ute hos kund.
Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8027786-2102390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
City Library (visa karta
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412 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
10003846