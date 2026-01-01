Elektriker, Norrköping
Vi söker installationselektriker för uppdrag hos våra kunder i Norrköping i huvudsak. Arbete hos kunder i övriga delar av Södermanland och Östergötland kan komma att erbjudas på sikt.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Start: Första kvartalet 2026, startdatum efter överenskommelse.
Visstidsanställning 1-3 månader inledningsvis.
Traktamentsjobb kan förekomma. Du kommer anställas med Norrköping eller Linköping som hemort.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är sedvanligt arbete som installationselektriker på vår kunds olika rot-, service- och entreprenaduppdrag.
Vi söker dig som
VI värdesätter en bred erfarenhet från yrket. Beskriv i din ansökan vilken erfarenhet du har av service, installation, renovering, larm & säkerhet, automation, felsökning mm.
Krav för färdigutbildade elektriker är ECY-certifikat efter slutförd lärlingstid.
Certifikat för mobila arbetsplattformar och utbildning i fallskydd är ett krav. SSG access och Heta arbeten är önskvärt. För rätt person kommer vi erbjuda utbildning till de certifikat som saknas.
Vi söker dig som är en serviceinriktad och ansvarstagande person med hög arbetsmoral och god samarbetsförmåga. Du har ett eget driv, arbetar strukturerat och trivs med att hitta praktiska lösningar. Med fokus på kundens behov utför du ditt arbete på ett noggrant och professionellt sätt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Kontakt
Anders Fernstedt anders.fernstedt@montico.se Jobbnummer
9666823