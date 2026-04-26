Elektriker mot reservkraft - Göteborg
Till väletablerat företag i en växande fas söker vi nu dig som vill hjälpa vår kund att hålla Sverige i drift!Publiceringsdatum2026-04-26Om tjänsten
Tjänsten består bland annat av tillsyn, underhåll och service på UPS:er och försörjningssystem. Tjänsten innebär planering. Mekaniskt underhåll, elarbeten och en del styr och regler.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med möjlighet att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet som installation- eller serviceelektriker med elteknisk utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning. Som person är du driven och initiativtagande, vi tror också att du har ett stort mekanikintresse och är inte rädd för att hugga i där det behövs.Kvalifikationer
ECY-Certifikat
B-körkort
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Reservkraft - GöteborgOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reservkraft - Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9876140