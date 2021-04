Elektriker med marin bakgrund - Marinkraft Bemanning Sverige AB - Elektrikerjobb i Stockholm

Marinkraft Bemanning Sverige AB / Elektrikerjobb / Stockholm2021-04-13Ända sedan starten 1967 har Tenö Varv varit en stark partner till den svenska yrkessjöfarten. Idag är anläggningen ett modernt och välutrustat varv och en av de största aktörerna på Sveriges östkust. Tenö Varv är ett av sex företag inom den marina familjekoncernen Ö-borgen, där också Ö-varvet, Hasslö Varv och Simrishamns Varv ingår. Gemensamt för samtliga varv är deras satsning på personal, struktur samt ny teknik som räcker in i framtiden.Vi erbjuder och utvecklar marknadens främsta tjänster inom maritimt underhåll och reparation. Våra kunder skall möta engagerade medarbetare på ett välutrustat och modernt varv som arbetar rationellt och kostnadseffektivt. Vårt mål är att Tenö varv AB skall vara din prioriterade partner när det gäller kvalificerade varvsarbeten och arbeten på kajanläggningar och färjelägen. Bland våra återkommande kunder finns Waxholmsbolaget, Stockholm Sightseeing, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Strömma Kanalbolaget, Trafikverket Färjerederiets vägfärjor, Blidösundsbolaget samt utbildningsfartyg och passagerar-/ arbetsfartyg från många andra rederier. På varvet arbetar ett 40- tal personer, både inhyrda och tillsvidareanställda.Varvet gör nu en satsning och vill anställa en elektriker till el-avdelningen på Tenö varv. För dig som har ambitionen och är rätt kandidat erbjuds även utvecklingsmöjlighet till arbetsledare för el avdelningen, på längre sikt. Rollen innebär att du kommer att arbeta med nyinstallation och ombyggnad av olika typer av marin el utrustning till våra kunder.Tenö varv kan erbjuda boende under den första perioden för dig som inte bor i Stockholmsområdet.Krav på erfarenhet och kompetens:För tjänsten krävs att du har en tidigare arbetslivserfarenhet från marin verksamhet, som ex. varv, marina, offshore, oljerigg eller fartyg/båt.meriterande om du även har AL, auktorisation lågspänning, (utfärdad av Elsäkerhetsverket).Som elektriker krävs att du har erfarenhet av service, felsökning, och reparationsarbeten på elsystem med bakgrund från någon typ av marin verksamhet, där du arbetat som elektriker tidigare under minst ett par år. Du har även erfarenhet av att läsa el ritningar.Har du dessutom arbetslivserfarenhet inom styr- och reglerutrustning och generatorer och motorer är det meriterande, men inte ett krav.För att lyckas i rollen som elektriker krävs att du kan kommunicera på svenska språket. Du har körkort för personbil.Vi lägger särskild vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet och ordningssinne samt att du kan arbeta självständigt. Vidare är du punktlig, noggrann, har ett intresse för problemlösning.Varvet erbjuder mobiltelefon, pool-bil och utvecklingsmöjligheter.Anställningsform och varaktighet är tillsvidare, heltid och provanställning 6 månader tillämpas.Arbetsplatsen är Bogesund, Vaxholm. Boende kan erbjudas inledningsvis.Arbetstiderna är fasta måndag till fredag, kl. 7-16:00.Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns med Metall.Denna rekrytering sköts av Marinkraft - specialiserad på maritima proffs!Gå in på www.marinkraft.se och sök tjänsten idag. Urval sker löpande.Sökord: elektriker, fartyg, ombord, fartygsel, auktorisation, behörighet elinstallation, fartygselektronik, serviceelektriker, navigationselektronik, varv, marin, marin el, marininstallationer, elektronik, marinelektronik, elmontör, elinstallatör, beredning, planering produktion, fördela arbetsuppgifter, arbetsorder, kvalitetskontroll, återrapportering, arbetsmiljö, arbetsskydd.Varaktighet, arbetstid2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-27Marinkraft Bemanning Sverige AB5689417