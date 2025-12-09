Elektriker med känsla för styrsystem och robotteknik
2025-12-09
Om tjänsten Hos denna kund får du vara med och utveckla högspecialiserad utrustning som används för att inspektera känsliga miljöer, framför allt inom kärnkraftsindustrin. Du arbetar i ett tvärfunktionellt team av mekanik- och elkonstruktörer, utvecklare och tekniker, där ni tillsammans tar fram manipulatorer och robotlösningar för fjärrstyrda inspektioner - från ritning till test och leverans.
Som elektriker är du en central del i att bygga, koppla och säkerställa funktionaliteten i de styrsystem som får hela konstruktionen att fungera. Arbetet är varierat och praktiskt, med fokus på eldesign, installation och felsökning, men du är också involverad i mekanisk anpassning och systemtester i verkstaden.
Dina framtida arbetsuppgifter Du får arbeta med både nyutveckling och modifiering av komplexa system. Arbetet sker nära tillverkning och i direkt kontakt med tekniker, konstruktörer och projektledare.
Montering och installation av elskåp och styrsystem
Löda, kontraktera och koppla kablage och kontakter
Läsa och arbeta efter elscheman
Installera och justera motorer, sensorer, encoders och pneumatiksystem
Felsökning och funktionstest av system
Medverkan vid mekanisk montering och systemprovning
Resor för installation och felsökning på plats hos kund
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med erfarenhet av industriell el, styrsystem eller automation
Har praktisk erfarenhet av elskåpsbyggnation, kablage och schemaläsning
Har vana att arbeta med både lågspänning och styrsystem
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet av pneumatik och elektriskt styrda ventiler
Kunskaper inom reglerteknik, mekatronik eller PLC-system
Vana från prototypmiljö eller robotlösningar
Du trivs i en praktisk och varierad roll där du får följa arbetet från idé till färdig produkt. Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar för det du bygger. För dig är ordning och säkerhet en självklarhet, och du har inga problem att samarbeta tätt med andra i ett tekniskt team. Rollen passar dig som vill utvecklas långsiktigt och bidra med både hjärna och händer.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Resor: Ca 20-50 resdagar per år, oftast i team
Om kunden Kunden utvecklar och bygger avancerad robotutrustning och manipulatorer för oförstörande provning, främst inom kärnkraftsindustrin. Med stor fokus på säkerhet och kvalitet tar de fram lösningar som används i miljöer där precision och tillförlitlighet är avgörande. Här får du vara del av ett tvärdisciplinärt team där samarbetet mellan el, mekanik och mjukvara är centralt - och där varje individ har stor påverkan på slutresultatet.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Isabella Nilsson isabella.nilsson@wrknest.se Jobbnummer
9636364