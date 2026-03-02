Elektriker, ledande montör - Stockholm
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2026-03-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Till vår kund i Stockholm söker vi nu dig som är erfaren elektriker och brinner för yrket!Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som Ledande montör kommer du att leda och koordinera ett team av elektriker och montörer. Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierande.
Du har ansvar och säkerställer att projektet genomförs i enlighet med högsta säkerhetsstandard och inom utsatt tidsram. Du genomför och övervakar elinstallationer, du utför även kvalitetskontroller och säkerställer att alla elarbeten är i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. Utöver detta har du ett tätt samarbete med projektledare för att planera och schemalägga arbetet.
Arbetet är på heltid, dagtid. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden.
Om dig
Du är en duktig elektriker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och du har jobbat som elektriker under några år och har erfarenhet som Ledande montör i ca 3-5 år. Vi ser gärna att du tidigare haft ett team av elektriker under dig. Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete och att du har en vilja att nå uppsatta mål. Som person trivs du med att jobba tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga. Kamratskap och att vilja utvecklas är viktigt i denna tjänst.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.stockholm@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Ledande montör - Stockholm i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledande montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
170 60 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm Denice@btp.se Jobbnummer
9770155